Μπέκαμ: Στα άκρα η οικογενειακή διαμάχη – Η κίνηση για να τα βρουν με τον Μπρούκλιν

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ προσπαθούν απεγνωσμένα να γεφυρώσουν το χάσμα που έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια με το μεγαλύτερο παιδί τους, τον Μπρούκλιν Μπέκαμ.

Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε στο «Cut», πηγές κοντά στην οικογένεια ισχυρίζονται ότι ο ποδοσφαιριστής και το πρώην μέλος των Spice Girls έχουν επανειλημμένα προσφερθεί να συναντήσουν τον Μπρούκλιν και τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, όπου κι αν επιθυμούν. Η πηγή ισχυρίζεται ότι, είτε πρόκειται για δικηγόρους, μέλη της οικογένειας του Πελτζ, έναν ψυχολόγο ή έναν διαμεσολαβητή, όλοι ασκούν πίεση για να αποκατασταθεί η σχέση.

Ωστόσο, τον Ιανουάριο, ο 27χρονος Μπρούκλιν εξέδωσε δήλωση, καθιστώντας σαφές ότι δεν επιδιώκει επανασύνδεση. «Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου», έγραψε τότε ο επίδοξος σεφ μέσω του Instagram. Ο ίδιος εξήγησε ότι η εχθρότητα είχε αρχίσει να δημιουργείται πριν ακόμα παντρευτεί την Πελτζ το 2022, λόγω της αντιπάθειας των γονιών του για την influencer.

Σε μια συγκλονιστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπρούκλιν κατηγόρησε τους γονείς του για έλεγχο της εικόνας της οικογένειάς τους στον Τύπο μέσω «θεατρικών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οικογενειακών εκδηλώσεων και ψεύτικων σχέσεων». Ο Μπρούκλιν επιβεβαίωσε, επίσης, ότι η Βικτόρια «κατέστρεψε» την ημέρα του γάμου τους, όταν «έκλεψε» την παράσταση στην πίστα.

Αν και η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ, που έχουν επίσης δύο γιους, τον Κρουζ και τον Ρομέο, και μια κόρη, την Χάρπερ, δεν έχουν ακόμη σχολιάσει τις κατηγορίες του Μπρούκλιν, συνεχίζουν να του δείχνουν την αγάπη και την υποστήριξή τους τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και εκτός αυτών.

Τον περασμένο μήνα, η σχεδιάστρια μόδας και ο αθλητής δημοσίευσαν ο καθένας δικά του αφιερώματα για τα γενέθλια του Μπρούκλιν στο Instagram, ενώ ο Ντέιβιντ έγραψε κάτω από τη συλλογή φωτογραφιών του: «Σ’ αγαπάμε».

