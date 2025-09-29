Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Οι μέρες θα αποδειχτούν θυελλώδεις και καλό θα είναι να μην κάνετε τίποτα ριψοκίνδυνο αισθηματικά και οικονομικά. Αφήστε να περάσει η μπόρα, δώστε πίστωση χρόνου στον εαυτό σας και ζητήστε το ίδιο και από τους πιστωτές σας. Οι δυσκολίες αργότερα θα είναι λιγότερες. Επίσης προσέξτε την υγεία ενός δικού σας ανθρώπου και προφυλάξτε την δική σας από την υπερένταση και τον εκνευρισμό. Γρήγορα κάποιοι που σας αφορούν, θα είναι πιο αισιόδοξοι και δημιουργικοί και αυτό θα βελτιώσει τις προσωπικές σας σχέσεις αλλά και τις επαγγελματικές.

Ταύρος

Τελειώνοντας ο μήνας έρχονται ευκαιρίες για δράση που θα τονίσουν την αισιοδοξία σας για το μέλλον και θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες σας. Αποφύγετε τις μέρες αυτές να είστε μαχητικοί στο περιβάλλον της εργασίας σας και μην παραμελείτε ένα περιουσιακό ή οικονομικό θέμα που μπορεί να έχει αρκετά προχωρήσει αλλά χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση και φροντίδα. Αισθηματικά η κατάσταση δεν είναι ιδανική αλλά χρησιμοποιώντας την καλή σας πρόθεση θα μπορούσε να βελτιωθεί. Όσοι είστε μόνοι θα έχετε την ευκαιρία μιας γνωριμίας ή την ευκαιρία να γίνετε πιο δημιουργικοί εσείς οι ίδιοι.

Δίδυμοι

Τις μέρες που ακολουθούν θα έχετε αύξηση των επαγγελματικών σας δραστηριοτήτων αλλά και πιέσεις για την εξόφληση των οικονομικών σας υποχρεώσεων. Οι σχέσεις σας με τους άλλους βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο και είναι καλό να σιωπάτε προς το παρόν. Τα εξωτερικά γεγονότα θα αλλάξουν συχνά τα προγράμματα σας, παραμείνετε επιφυλακτικοί για τους άλλους και συνεχίστε να καλλιεργείτε εναλλακτικές κάθε φορά που ένα περιστατικό θα σας αιφνιδιάζει στην πορεία. Φανείτε πειθαρχημένοι στην οικονομική σας διαχείριση και σκεφτείτε ότι η τύχη μπορεί να είναι τυφλή και όχι πάντα παρούσα, ακόμα και στην δική σας περίπτωση.

Καρκίνος

Αισθηματικά τα πράγματα έχουν την ομορφιά τους. Δώστε χώρο στο συναίσθημα να αναπτυχθεί αλλά αποφύγετε να βγάζετε γρήγορα συμπεράσματα και να αλλάζετε στάση. Φροντίστε να είστε μετριοπαθείς στις συναλλαγές σας και όχι βιαστικοί στις επιλογές σας. Το επαγγελματικό περιβάλλον θα σας απασχολήσει, στο χέρι σας όμως να λύσετε κάθε πρόβλημα που θα παρουσιαστεί. Καθώς ο χρόνος προχωρά συνειδητοποιείτε καλύτερα τις ανάγκες σας και ξέρετε πλέον τον τρόπο για να βρείτε την κάλυψη τους. Αποφύγετε συζητήσεις και αποφάσεις γενικότερα αν δεν είστε κατασταλαγμένοι και δεν είστε έτοιμοι να σκεφτείτε ακόμα πρακτικά και προνοητικά.

Λέων

Η εβδομάδα φέρνει μια σειρά από αναστατώσεις τις επόμενες μέρες και κυρίως σας υποχρεώνει να είστε επιφυλακτικοί στις συμφωνίες και προσεκτικοί στις μετακινήσεις σας. Επίσης μην φορτώνεστε τα προβλήματα των δικών σας και δείξτε καλύτερο πνεύμα συνεργασίας με τον άνθρωπο που συμβιώνετε ή συνεργάζεστε. Επιμεληθείτε καλύτερα την κοινωνική σας ζωή διατηρώντας την καλή σας φήμη και στον επαγγελματικό χώρο. Μην βιάζεστε να κάνετε δηλώσεις ή να καταλήξετε σε συμπεράσματα, τόσο για προσωπικά θέματα όσο και για εκείνα του γενικού ενδιαφέροντος. Κρατήστε αποστάσεις ασφαλείας από ανθρώπους επιζήμιους ή επικίνδυνους.

Παρθένος

Κινητικότητα θα παρατηρηθεί τις επόμενες μέρες ενώ οι συνθήκες της εργασία σας θα σας καταπιέσουν. Οι οικονομικές σας υποχρεώσεις επίσης θα ορθωθούν αιφνίδια ζητώντας την κάλυψη τους. Οι σχέσεις σας με τους άλλους θα διαταραχτούν ενώ σχόλια ή ασάφειες στην συμπεριφορά τους θα σας αγριέψουν ώστε να δείξετε πυγμή και να φρενάρετε τις προθέσεις κάποιου ιδιαίτερα καταπιεστικού ανθρώπου. Θα προβληματιστείτε για το ενδεχόμενο μιας μετακόμισης ή μιας αλλαγής συνθηκών διαβίωσης. Η καθημερινότητα δεν προβλέπεται ήρεμη και μένει σε εσάς να προσπαθήσετε να βάλετε ένα καλό τέλος στα προβλήματα που θα σας απασχολήσουν.

Ζυγός

Η εβδομάδα επηρεάζει πολύ την ψυχολογία, αναταράσσει τα συμφέροντα και αυξάνει τον παράγοντα της ταλαιπωρίας. Η ανησυχία σας πάντως τις μέρες αυτές εστιάζεται στα οικονομικά σας. Ωστόσο δεν κάνετε τίποτα να διορθώσετε τα λάθη ή τον χαρακτήρα σας όσον αφορά τον τρόπο που διαχειρίζεστε τα χρήματα σας. Αποφύγετε να οξύνετε καταστάσεις σε μια συναισθηματική διαφωνία και ακολουθήστε την τακτική της συνθηκολόγησης μέχρι την εκπνοή αυτής της χρονιάς. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να κινηθείτε πιο δυναμικά αλλά και προνοητικά συνάμα. Οι ερωτευμένοι ξεκαθαρίστε τα θέματα με το παρελθόν που εκκρεμούν και ιδιαίτερα αν αυτά είναι νομικά.

Σκορπιός

Τώρα θα κινηθείτε με μεγάλες ταχύτητες και αυτό το ενδεχόμενο εγκυμονεί την εκδοχή συγκρούσεων τόσο με τους άλλους όσο και στο δρόμο. Φανείτε πιο διαλλακτικοί ακόμα και αν κινδυνεύουν οι επιθυμίες σας να ναυαγήσουν. Μην αφήνετε κάποιους ανθρώπους να σας εκμεταλλεύονται, είτε συναισθηματικά είτε οικονομικά και μην καταφεύγετε από άμυνα σε πλασματικές πραγματικότητες. Στο χέρι σας είναι να πάτε καλύτερα και κοινωνικά και επαγγελματικά παρά την δυσκολία της εποχής. Αν η καθημερινότητα συνεχίζει να σας δημιουργεί εφιάλτες, πάψτε να «κοιμάστε» και αυτοί θα σταματήσουν.

Τοξότης

Κυοφορούνται αλλαγές στη ζωή σας καθώς ετοιμάζεται να κάνει την είσοδο του ο Οκτώβριος. Μια καινούργια φάση αρχίζει στην σχέση ή στην καριέρα σας και αυτή χρειάζεται φως και νερό. Θα νιώσετε όμως ότι χρειάζεστε αποδέσμευση από τα καθημερινά σας θέματα και αυτό θα επιτελεστεί μόλις τα τακτοποιήσετε. Επιμεληθείτε την ξεκούραση και την διατροφή σας, μην μανταλώνεστε άσκοπα στις συναναστροφές σας και κρατήστε ένα μέρος του εαυτού σας για εσάς τους ίδιους. Οι ανησυχίες δεν θα λείψουν αλλά για κάποια θέματα δεν είστε τόσο καλά πληροφορημένοι όσο νομίζετε.

Αιγόκερως

Σημαντικές οι μέρες αυτές αλλά και ιδιαίτερα καταναλωτικές. Η εποχή είναι δύσκολη και εσείς είστε εκτεθειμένοι σε πολλές υποχρεώσεις. Ανήκετε στην ομάδα των ταλαιπωρημένων ζωδίων για αυτή την περίοδο αλλά η λογική δεν είναι η λύση των όποιων προβλημάτων σας. Συνειδητοποιήστε ότι το σήμερα αξίζει πιο πολύ από το αύριο και η στιγμή μιας εμπειρίας είναι πιο μεγάλη από την προσδοκία για μια ολόκληρη χρονιά. Μόνο έτσι θα έχετε κερδίσει το παιχνίδι. Καθώς βρίσκεστε κάτω από την σκιά της σεληνιακής έκλειψης, στο χέρι σας είναι να γίνετε πιο ξεκάθαροι με τον εαυτό σας αλλά και τους άλλους.

Υδροχόος

Η εβδομάδα επιβάλλει να πάρετε ορισμένα ρίσκα για την δουλειά και την κοινωνική σας ζωή αλλά κυρίως να πάψετε να ονειρεύεστε. Κανείς δεν μπορεί να σας εγγυηθεί για τα αποτελέσματα αρκεί όμως οι δικές σας προσπάθειες να βασίζονται στις δυνάμεις σας και να είναι ευθυγραμμισμένες με τις απαιτήσεις της εποχής. Μην έχετε σαν πρόφαση τα προβλήματα της κατάστασης, του περιβάλλοντος και της πολιτείας. Βρείτε τον τρόπο να απαλλαγείτε από φορτία που δεν είναι απαραίτητο να σηκώνετε και μην θέλετε να αλλάξετε τους ανθρώπους ή να βελτιώσετε την δική τους ζωή. Στα προσωπικά σας η ένταση συνεχίζεται.

Ιχθύς

Η είσοδος του Οκτωβρίου ανοίγει καινούργιους δρόμους. Ελέγχετε τον τρόπο που εκφράζεστε και αποφύγετε δηλώσεις που θα ενοχλήσουν τους άλλους. Φιλίες και συγγενικές σχέσεις ενδέχεται να διαταραχτούν και ίσως εσείς να γίνετε τελικά οι κακοί της υπόθεσης. Έχετε βέβαια τρόπο να ξεφεύγετε από τους κινδύνους και στο ενδεχόμενο μιας λεκτικής επίθεσης απαντήστε με σιωπή. Στο μεταξύ ευκαιρίες για επαγγελματική πρόοδο θα απαιτήσουν κόπο και παρά την δυσκολία της εποχής αξίζει να βρίσκεστε στο παιχνίδι. Άλλωστε είναι γνωστό ότι συχνά η διαίσθηση σας, σας βοηθά σαν τολμηροί παίκτες που γίνατε.

