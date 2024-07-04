Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ φόρεσαν τα γαμήλια μοβ ρούχα τους, κάθισαν σε θρόνο και γιορτάζουν τα 25 χρόνια έγγαμου βίου. Δεν είναι και λίγα…

Η 50χρονη σχεδιάστρια μόδας και ο 49χρονος πρώην ποδοσφαιριστής παντρεύτηκαν στο Luttrellstown Castle, στην Ιρλανδία, το 1999 σε μια πολυτελή τελετή που κόστισε σχεδόν 1 εκατ. λίρες.

Το ζευγάρι όχι μόνο φόρεσε για άλλη μια φορά τα ίδια μοβ σύνολα από τη δεξίωση, αλλά κάθισε και στους περιβόητους χρυσούς θρόνους του! Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έχουν αποκτήσει τρία παιδιά και έγραψαν στην ανάρτησή τους: «Κοίτα τι βρήκαμε».

Για τη συγκεκριμένη εμφάνιση ο Μπέκαμ είχε αστειευτεί στο παρελθόν αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είχα ακόμη και ένα καπέλο σε μοβ χρώμα, τι σκεφτόμουν; Έμοιαζα με τους τύπους από το Dumb and Dumber».

Την ανάρτηση σχολίασε και η μητέρα του Ντέιβιντ Μπέκαμ: «25 χρόνια και εξακολουθείτε και οι δύο να δείχνετε καταπληκτικοί, ξεχωριστές αναμνήσεις».

Πηγή: skai.gr

