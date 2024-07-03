Celine Dion: Η εμφάνιση στο Las Vegas και η αποθέωση από τον κόσμο που τη λύγισε

τεράστια μάχη που δίνει η Celine Dion για να σταθεί και πάλι στη σκηνή αφού όπως είναι γνωστό και μάλιστα αποτυπώνεται συγκλονιστικά στο Ντοκιμαντέρ I AM: Celine Dion εδώ και περίπου δύο χρόνια ταλαιπωρείται από το σπάνιο σύνδρομο Stiff Person.

Το είχε ανακοινώσει η ίδια τον Δεκέμβριο του 2022 ακυρώνοντας την προγραμματισμένη παγκόσμια περιοδεία της και από τότε κατά διαστήματα γίνονταν γνωστές οι τεράστιες δυσκολίες που αντιμετώπιζε καθώς το Stiff Person Syndrome είναι μια πάθηση που επηρεάζει τους μύες και ουσιαστικά «κλειδώνει» το σώμα σε άκαμπτες θέσεις, με αποτέλεσμα κάποιοι από τους ασθενείς να αδυνατούν να περπατήσουν, ακόμα και να σταθούν.

