Ο Τζέραρντ Μπάτλερ φαίνεται ότι ζει τον έρωτά του με ένα εντυπωσιακό μοντέλο που είναι 25 χρόνια νεότερή του. Ο 54χρονος ηθοποιός απαθανατίστηκε να ερωτοτροπεί με το μοντέλο Penny Lane, ενώ απολάμβανε μια βόλτα στο Primrose Hill.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Penny Lane ψηφίστηκε ως «Sports Illustrated Rookie» για το 2024, κάτι που η ίδια φαίνεται να απολαμβάνει αν κρίνουμε από τις φωτογραφίες που δημοσιεύει στο Instagram. Σύμφωνα με το προφίλ της, η Penny ξεκίνησε το μόντελινγκ στα 16 της.

Αφού περιόρισε τη διατροφή της και την άσκηση, απομακρύνθηκε από την καριέρα της για να δώσει προτεραιότητα στην ψυχική και σωματική της υγεία και τελικά σπούδασε για να γίνει πιστοποιημένη προπονήτρια ολιστικής υγείας. Όταν δεν κάνει μόντελινγκ, η Penny απολαμβάνει τις υπαίθριες δραστηριότητες και τα ακραία αθλήματα, όπως η οδήγηση αγωνιστικών αυτοκινήτων και η κολύμβηση. Εργάζεται επίσης ως ηθοποιός και είχε έναν μικρό ρόλο στο franchise «Justice League».

Πριν από τη Penny, ο Gerard είχε σχέση για 9 χρόνια με την επενδύτρια ακινήτων και σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων Morgan Brown. Χώρισαν τον Μάρτιο του 2021.

«Πέρασα έναν χωρισμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οπότε έχασα ένα αγαπημένο πρόσωπο με διαφορετικό τρόπο και αυτό ήταν πολύ πιο δύσκολο από ό,τι νόμιζα», είδε δηλώσει ο ηθοποιός. Ωστόσο, το ζευγάρι εθεάθη αργότερα τον Απρίλιο του 2021 και στη συνέχεια τον Ιανουάριο του 2023.

Gerard Butler, 54, 'finds love again with stunning model 25 years his junior' https://t.co/W36338JmWm pic.twitter.com/llt1XDKNd8 — Daily Mail US (@DailyMail) July 3, 2024

Ο Gerard στο παρελθόν είχε ερωτευτεί το μοντέλο Madalina Ghenea, τη Brandi Glanville και τη συμπρωταγωνίστριά του στο «Bounty Hunter», Jennifer Aniston. Σύμφωνα με τους σινεφίλ, η σεξουαλική χημεία μεταξύ του ζευγαριού ήταν εμφανής στην ταινία.

Πηγή: skai.gr

