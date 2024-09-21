Η εντυπωσιακή γοτθική έπαυλη του διάσημου τραγουδιστή των «Culture Club», Boy George, σε μία από τις πιο αριστοκρατικές γειτονιές του βόρειου Λονδίνου, στο Hampstead, διατίθεται προς ενοικίαση για 65.000 λίρες τον μήνα.

Ο εκκεντρικός ποπ σταρ αγόρασε το ακίνητο στην οδό Well Road με θέα το Χάμστεντ Χιθ, στα μέσα της δεκαετίας του ΄80 μετά την επιτυχία «Do You Really Want to Hurt Me?»

.

Ωστόσο, τον Νοέμβριο του 2022 αποφάσισε να το πουλήσει έναντι 17 εκατομμυρίων λιρών. Σύμφωνα με την Julia Garber των Robert Irving Burns, έλαβε «μερικές πολύ καλές προσφορές» τις οποίες όμως απέρριψε.

Η έπαυλη χτίστηκε το 1868 από τους JS Nightingale και Charles Till, για τον πολιτικό μηχανικό Edward Gotto ο οποίος στη συνέχεια προέβη στην επέκτασή της. Τις επόμενες δεκαετίες σε ένα τμήμα της έμενε ο επιχειρηματίας Thomas Crapper και τη δεκαετία του 1960 ο κωμικός Marty Feldman.

Το 2015, ο Βρετανός τραγουδιστής Sam Smith αγόρασε τη διπλανή ιδιοκτησία την οποία φέρεται να πούλησε αργότερα στον Boy George. Σύμφωνα με το Evening Standard, ο σταρ στη συνέχεια ανέλαβε ένα φιλόδοξο τριετές έργο ανακαίνισης.

Διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και αντίστοιχα μπάνια, κινηματογράφο, αίθουσα διαλογισμού, μια κύρια σουίτα με ξεχωριστό μπάνιο κι έναν τεράστιο φεγγίτη στην οροφή, εντυπωσιακούς κήπους και χώρο στάθμευσης.

Κλέβουν τις εντυπώσεις, ο γοτθικός ρυθμός της έπαυλης η οποία έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα, oι περίτεχνες λεπτομέρειες στο φουαγιέ, οι θολωτές οροφές, οι πέτρινοι τοίχοι και τα μοναδικά βιτρό. Διατίθεται είτε επιπλωμένη έχοντας κρεμασμένα στους τοίχους κάποια από τα έργα τέχνης του τραγουδιστή, είτε όχι. Βγήκε προς ενοικίαση την περασμένη εβδομάδα και έχει ήδη προσελκύσει «αρκετό ενδιαφέρον», λέει η Garber προσθέτοντας ότι ο Boy George επέλεξε να τη νοικιάσει επειδή ταξιδεύει συχνά λόγω συναυλιών.

«Είναι απίστευτα απασχολημένος με τα ταξίδια αυτή τη στιγμή...Δεν είναι σχεδόν ποτέ εκεί», ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

