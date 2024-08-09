Η Βικτόρια Μπέκαμ την... πάτησε από την οικογένειά της. Πιο συγκεκριμένα, ο σύζυγός της, Ντέιβιντ Μπέκαμ, «ανέβασε» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο με τη φάρσα που της έκαναν και το όποιο έγινε«viral» μέσα σε λίγες ώρες.

Η φάρσα αφορούσε το νέο trend «Just Give Me My Money». Σε αυτή τη νέα τάση, μια ομάδα ανθρώπων λένε εναλλάξ τη φράση «Just Give Me My Money» και χειροκροτούν όποιον το λέει, μέχρι να φτάσει η σειρά του τελευταίου ατόμου, το οποίο αντί για χειροκροτήματα λαμβάνει μια αμήχανη σιωπή.

Για κακή της τύχη το τελευταίο άτομο ήταν η Βικτόρια. Tην αρχή έκανε ο Ρόμεο και στη συνέχεια, ένα δεύτερο άτομο στη σειρά τραγούδησε το «Give Μe Μy Μoney», στο οποίο οι υπόλοιποι χειροκρότησαν ξανά. Αφού ο David και η κόρη τους Harper, 13 ετών, είπαν με τη σειρά τους το τραγουδάκι, η Βικτόρια με ενθουσιασμό συμμετείχε τραγουδώντας. Ωστόσο, όταν η ίδια χειροκρότησε, οι υπόλοιποι την κοιτούσαν χωρίς να κάνουν τίποτα.



Όταν κατάλαβε τι συνέβη ρώτησε, γελώντας: «Αυτό ήταν όλο;». Η οικογένειά της τότε ξέσπασε σε γέλια, ενώ στη λεζάντα του video που μοιράστηκε με τους ακολούθους του ο David Beckham έγραψε: «Συγγνώμη μαμά, στη φέραμε».

Πηγή: skai.gr

