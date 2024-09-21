Float Training: Η γυμναστική που σε μαθαίνει ισορροπία κάνοντας σερφ…στη στεριά

Τα τελευταία χρόνια, έχοντας κερδίσει ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές, το σερφ τείνει να εξελιχθεί σε ένα λαοφιλές άθλημα ακόμη και εάν η Ελλάδα δεν διαθέτει τα κύματα του Ναζαρέ, της Πορτογαλίας. Τι γίνεται όμως, το διάστημα που δεν βγάζει κύμα ή δεν μπορούμε να αθληθούμε κάνοντας το αγαπημένο μας σπορ ; Την απάντηση έρχεται να δώσει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα γυμναστικής, εμπνευσμένο από το στοιχείο του νερού που αποσκοπεί στη βελτίωση της ισορροπίας και της αυτοσυγκέντρωσης, το «Float Training».

Αυτή η εναλλακτική μέθοδος ενδυνάμωσης, περιλαμβάνει μια κυκλική λειτουργική προπόνηση, εμπνευσμένη από τα αθλήματα του σερφ, του σκι, του σνόουμπορντ και του σκέιτμπορντ, δημιουργώντας ένα ομαδικό μάθημα και μεταφέροντας την προπονητική εμπειρία μιας outdoor εξάσκησης, στο πλαίσιο μιας indoor διάστασης.

Στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την προπόνηση, πρωταγωνιστεί το surfset που αποτελείται από μια σανίδα του σερφ στηριζόμενη σε τρεις μπάλας με αέρα, ενώ οι ασκήσεις αποσκοπούν στην καύση λίπους, ενδυνάμωση του κορμού , στη βελτίωση της αντοχής και ισορροπίας καθώς και στην αποφυγή τραυματισμών. Ακόμη στο μάθημα χρησιμοποιούνται δίσκοι ισορροπίας και indo board , Bosu και πατίνια.

«Πέραν από το διασκεδαστικό του χαρακτήρα της, το «Float Training» έρχεται να ταρακουνήσει το κατεστημένο, ένα fitness lifestyle, που αμφισβητεί την συνηθισμένη προπόνηση», εξηγεί σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η γυμνάστρια Ερμίνα Ζέη.

Η απόφοιτη του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του τμήματος φυσικής αγωγής και αθλητισμού ΤΕΦΑΑ, μιλά για το πώς ξεκίνησε η ιδέα για τη δημιουργία του «Float Training»: «Απ' όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, πρώτα τσούλησα και μετά περπάτησα. Και αυτό γιατί όταν ήμουν τεσσάρων χρόνων ξεκίνησα καλλιτεχνικό πατινάζ κάτι το οποίο θεωρώ ότι ήταν η πιο extreme εμπειρία για αυτή την ηλικία. Ύστερα στη ζωή μου μπήκαν τα ρόλερς, το snowboard και εννοείται η μεγάλη μου αγάπη για το skate όπου πάντοτε κυκλοφορούσα αγκαζέ με ένα πατίνι -ταμπού τότε να είσαι κορίτσι και να κάνεις κάτι το οποίο θεωρούνταν αγορίστικο-. Το 2017 ανοίγει ένας νέος κόσμος μπροστά μου και εκπληρώνεται μια μεγάλη μου φαντασίωση, καθώς έρχομαι σε επαφή για πρώτη φορά, με το άθλημα του σερφ. Λίγο αργότερα, το 2019 ξεκίνησε αυτή η ιδέα, όντας εκπαιδεύτρια μέσα σε γυμναστήριο, και με γνώμονα, την αγάπη μου γι΄αυτά τα σπορ, προσπάθησα να βρω και να δημιουργήσω ένα brand πολύ διαφορετικό σε σχέση με άλλες προπονήσεις που συναντάς σε έναν χώρο γυμναστικής. Ήθελα στην ουσία να κάνω ένα πάντρεμα αυτών των δύο- της αγάπης για το σερφ και των ασκήσεων μέσα στο γυμναστήριο- και έτσι δημιούργησα το«Float Training» που είναι πράγματι αυτή η διαφορετική προπόνηση ισορροπίας με εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείται αντίστοιχα μέσα στα γυμναστήρια.»

Μπορεί ο καθένας να συμμετάσχει στο «Float Training»;

Η απάντηση σύμφωνα με την Ερμίνα Ζέη, είναι ότι αφορά όλες τις ηλικίες «από 0 έως 100!», όπως χαρακτηριστικά τονίζει. «Στις προπονήσεις συμμετέχουν άνθρωποι που έχουν ιδιαίτερη αδυναμία στα extreme sports όπως το σερφ και το σνόουμπορντ, όταν λόγω καιρικών συνθηκών δεν μπορούν να κάνουν αυτές τις κατεξοχήν εξωτερικές δραστηριότητες», αναφέρει η γυμνάστρια, ωστόσο η προπόνηση αυτή που υπόσχεται να ενεργοποιήσει κάθε μυ το σώματος των αθλουμένων, δεν απευθύνεται μόνο σε γνώστες αυτών των σπορ, αφού ολοένα και περισσότεροι ενδιαφερόμενοι θέλουν να μάθουν γι αυτό τον διαφορετικό και διασκεδαστικό τρόπο εκγύμνασης. «Στην αρχή όσοι δεν έχουν καμία επαφή με τα αντίστοιχα σπορ, είναι λίγο κουμπωμένοι θα έλεγα, αλλά μόλις ξεκινήσουν τις προπονήσεις και δουν τη βελτίωση στην ισορροπία τους ενθουσιάζονται. Πολλοί άλλωστε μαθητές μου είναι αυτοί που ενώ δεν είχαν καμία σχέση με το υγρό στοιχείο και το σερφ, το καλοκαίρι πήγαν και το δοκίμασαν στη θάλασσα. Θα έλεγα δηλαδή ότι είναι και ένα κίνητρο πέρα από την ενδυνάμωση και βελτίωση της φυσικής κατάστασης, και η γνωριμία με αυτά τα σπορ.»

Σε ερώτηση γιατί κάποιος ο οποίος σκέφτεται να ξεκινήσει το γυμναστήριο, θα επιλέξει το «Float Training», η Ερμίνα Ζέη απαντά: «Θα το επιλέξει γιατί θα δουλέψει όλο του σώμα σε πολύ λίγο χρόνο, καθώς θα έχει γυμνάσει τον κορμό του, τα πόδια, τα χέρια, όλο το μυϊκό του σύστημα, αφού σαν πρόγραμμα είναι και αερόβιο και αναερόβιο ταυτόχρονα. Πάνω απ' όλα όμως, είναι διασκεδαστικό. Στο μάθημα άλλωστε έρχονται και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι εξασκούν τη βελτίωση της ισορροπίας τους έχοντας πολλά οφέλη, όπως η αποφυγή πτώσεων και οι τραυματισμοί. Αυτό επιτυγχάνεται, καθώς όλο το μάθημα πραγματοποιείται σε ένα μη σταθερό έδαφος, ενώ βοηθά λειτουργικά και τα άτομα τα οποία έχουν βγει από μία αποκατάσταση κάνοντας καλύτερη ενδυνάμωση των αρθρώσεων.»

Για όσους δεν γνωρίζουν για το «Float Training», η Ερμίνα τους προτρέπει να ανοίξουν τους ορίζοντές τους και να αφεθούν με το μυαλό και το σώμα τους επιλέγοντας αυτή την εναλλακτική προπόνηση και να διαπιστώσουν ότι όλα είναι εφικτά. «Γενικά η γυμναστική», σημειώνει, «είναι η καλύτερη σωματική και ψυχική εκτόνωση. Ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να προσφέρεις στον εαυτό σου, ειδικά στις εποχές που ζούμε με τις ατελείωτες ώρες δουλειάς και το στρες. Να βρουν αυτό που θα τους κάνει χαρούμενους, είτε είναι ένα πρόγραμμα σε γυμναστήριο, είτε κάποιο άθλημα.»

Όσοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά αυτή την ξεχωριστή και διασκεδαστική προπόνηση, μπορούν να συμμετάσχουν το Σάββατο και την Κυριακή 9 το πρωί με 9 το βράδυ, στο Bewell Festival που πραγματοποιείται στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

