Η φωτογράφος των διασήμων Ανι Λίμποβιτς επιμελήθηκε τα νέα πορτραίτα του βασιλικού ζεύγους της Ισπανίας και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό – τόσο εντυπωσιακό που τα πορτραίτα του βασιλιά Φελίπε και της βασίλισσα Λετίθια κάνουν σήμερα τον γύρο του διαδικτύου.

Η διάσημη φωτογράφος απαθανάτισε το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας σε ξεχωριστά πορτραίτα.

Ο 56χρονος βασιλιάς Φελίπε πόζαρε μεγαλοπρεπώς φορώντας την στρατιωτική του στολή με τα παράσημά του και τη γαλάζια μεταξωτή κορδέλα του τάγματος «Grand Cross with Collar».

Αυτή που εντυπωσιάζει όμως είναι η – έτσι κι αλλιώς πανέμορφη - 52χρονη βασίλισσα Λετίθια, που πόζαρε περισσότερο σαν σταρ του Χόλιγουντ παρά σαν μέλος της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας, με vintage τουαλέτα Μπαλενσιάγκα και χωρίς τιάρα.

Τα πορτραίτα αποτελούν μέρος της έκθεσης της Τράπεζας της Ισπανίας, με τον εμπνευσμένο από την ελληνική μυθολογία τίτλο «Η τυραννία του Χρόνου» (La tiranía de Cronos).

Το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας φωτογραφήθηκε από την Λίμποβιτς στο παλάτι της Μαδρίτης, την πολυτελή αίθουσα «Gasparini» , στις 7 Φεβρουαρίου του 2024 σύμφωνα με την επιθυμία της Τράπεζας της Ισπανίας το νέο πορτρέτο της βασίλισσας να είναι ξεχωριστό και διαφορετικό από τα υπόλοιπα.

