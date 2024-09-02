Στη Βενετία βρίσκεται ο Τζoρτζ Κλούνεϊ μαζί με τον φίλο και συμπρωταγωνιστή του Μπραντ Πιτ για την πρεμιέρα της ταινίας τους Wolfs. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει βρεθεί αμέτρητες φορές να περπατάει στο κόκκινο χαλί και να φωτογραφίζεται μπροστά σε δεκάδες φωτογραφικούς φακούς έχοντας αποκτήσει πλέον μια σημαντική άνεση.

Με την ίδια άνεση φέρθηκε και στο ατύχημα που είχε ακριβώς μπροστά του ένας από τους φωτογράφους την ώρα που ο Κλούνεϊ πόζαρε με τη σύζυγό του Αμάλ Αλαμουντίν.

Ξαφνικά ένας φωτογράφος που βρισκόταν μπροστά τους, παραπάτησε και έπεσε. Τότε, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, έσκυψε αμέσως και βοήθησε τον φωτογράφο να σηκωθεί ξανά.

Όμως, ο Τζoρτζ Κλούνεϊ δεν σταμάτησε εκεί, αντίθετα έκανε μία σειρά από γκριμάτσες στις κάμερες, χαιρέτησε τους φωτογράφους και τέλος πήρε μία από τις κάμερες και άρχισε να τραβάει ο ίδιος φωτογραφίες.

George Clooney helped a photographer who tripped over during the 'Wolfs' premiere at Venice Film Festival.



Actors Brad Pitt, Cate Blanchett, Austin Abrams and Amy Ryan were also in attendance at the premiere.https://t.co/2CK1c03ljU pic.twitter.com/GDYHSmWMCd — Sky News (@SkyNews) September 2, 2024

Πηγή: skai.gr

