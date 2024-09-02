Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η στιγμή που ο Τζoρτζ Κλούνεϊ βοήθησε φωτογράφο που έπεσε μπροστά του στο κόκκινο χαλί - Δείτε βίντεο

Ξαφνικά ένας φωτογράφος που βρισκόταν μπροστά στον Κλούνεϊ και την Αμάλ έπεσε με αποτέλεσμα ο ηθοποιός να τον βοηθήσει αμέσως να σηκωθεί

Τζoρτζ Κλούνεϊ και Αμάλ

Στη Βενετία βρίσκεται ο Τζoρτζ Κλούνεϊ μαζί με τον φίλο και συμπρωταγωνιστή του Μπραντ Πιτ για την πρεμιέρα της ταινίας τους Wolfs. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει βρεθεί αμέτρητες φορές να περπατάει στο κόκκινο χαλί και να φωτογραφίζεται μπροστά σε δεκάδες φωτογραφικούς φακούς έχοντας αποκτήσει πλέον μια σημαντική άνεση.

Κλούνει Αμαλ

Με την ίδια άνεση φέρθηκε και στο ατύχημα που είχε ακριβώς μπροστά του ένας από τους φωτογράφους την ώρα που ο Κλούνεϊ πόζαρε με τη σύζυγό του Αμάλ Αλαμουντίν.

Ξαφνικά ένας φωτογράφος που βρισκόταν μπροστά τους, παραπάτησε και έπεσε. Τότε, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, έσκυψε αμέσως και βοήθησε τον φωτογράφο να σηκωθεί ξανά.  

Όμως, ο Τζoρτζ Κλούνεϊ δεν σταμάτησε εκεί, αντίθετα έκανε μία σειρά από γκριμάτσες στις κάμερες, χαιρέτησε τους φωτογράφους και τέλος πήρε μία από τις κάμερες και άρχισε να τραβάει ο ίδιος φωτογραφίες.  

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τζορτζ Κλούνεϊ Βενετία ατύχημα φωτογράφος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark