Ασυγκράτητος ο Cristiano Ronaldo με τη Georgina Rodriguez: Φήμες ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπορούσε να κρατήσει τα χέρια του μακριά από τη σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ. Το ζευγάρι απόλαυσε ένα πολυτελές ταξίδι με γιοτ στο Σεν Τροπέ, εν μέσω φημών ότι «ενώθηκαν» με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Το ζευγάρι έδειχνε ευδιάθετο καθώς απολάμβανε τον ήλιο και τη θάλασσα, επιδεικνύοντας τις καλλίγραμμες σιλουέτες του. Η 30χρονη Georgina δεν άφησε και πολλά στη φαντασία με το λευκό της στρινγκ μπικίνι, ωστόσο αυτό, μάλλον, άρεσε στον σύντροφό της, αν κρίνουμε από τις φωτογραφίες.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez em Saint-Tropez. pic.twitter.com/VPazhylCji — Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 2, 2024

Ο 39χρονος Ρονάλντο μας έδειξε -πόσες φορές πια…-τους κοιλιακούς του, ενώ είχε μαζέψει το μαγιό του για να εξασφαλίσει ομοιόμορφο μαύρισμα.

Το ζευγάρι έκανε διακοπές με τα πέντε παιδιά του, ενώ τις τελευταίες ημέρες πολλά διεθνή μέσα γράφουν ότι το ζευγάρι είναι πιθανό να παντρεύτηκε. Μάλιστα, κάποιοι κάνουν λόγο και για ταξίδι του μέλιτος. Το ζευγάρι βγαίνει μαζί από το 2016.

Τον περασμένο μήνα προκάλεσαν αίσθηση όταν, σε ένα παιχνίδι Mr. and Mrs. στο νέο του κανάλι στο YouTube, ο Ρονάλντο αναφέρθηκε στην Τζωρτζίνα ως «σύζυγό» του.

Η Georgina και ο Cristiano γνωρίστηκαν όταν εκείνη εργαζόταν στη Μαδρίτη. Το 2020, παραδέχτηκε ότι η τυχαία συνάντησή τους την έκανε να τον ερωτευτεί με την πρώτη ματιά. Υποστήριξε ότι το συναίσθημα ήταν αμοιβαίο μετά τη συνάντησή τους, όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «Elle».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.