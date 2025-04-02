Ο τραγικός θάνατος του Βαλ Κίλμερ από πνευμονία σε ηλικία 65 ετών έχει συγκλονίσει τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο.

Ο εμβληματικός ηθοποιός «έφυγε» περιτριγυρισμένος από οικογένεια και φίλους ωστόσο «δεν είχε κοπέλα εδώ και 20 χρόνια» και «αισθανόταν μόνος κάθε μέρα».

Παρά το γεγονός ότι ήταν single στο τέλος της ζωής του, ο Κίλμερ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους καρδιοκατακτητές του Χόλιγουντ στη δεκαετία του 1980 και μάλιστα συνδέθηκε με τις πιο όμορφες γυναίκες του καλλιτεχνικού κόσμου.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός «κυκλοφόρησε» μερικές από τις πιο διάσημες γυναίκες του κόσμου, «αποπλάνησε» τη Σίντι Κρόφορντ, την Αντζελίνα Τζολί και την Ντάριλ Χάνα ενώ παντρεύτηκε μόνο μία φορά με την Τζόαν Γουάλεϊ.

«Πάντα έβρισκα τις γυναίκες απείρως πιο ενδιαφέρουσες από τους άνδρες», έγραφε ο Κίλμερ στα απομνημονεύματά του το 2020.

«Ίσως αυτός είναι ο λόγος που πάντα τα πηγαίναμε καλά. Είμαστε μεγάλοι ελέφαντες… και είναι πεταλούδες».

Τόσο ισχυρή ήταν η γοητεία του, που η Σερ παραδέχτηκε μάλιστα ότι ήταν ένας από τους λίγους άντρες που τη χώρισε.

Η σχέση τους είχε μάλιστα διαφορά ηλικίας 13 ετών, αφού ο Κίλμερ ήταν μόλις 21 ετών.

Μετά τον χωρισμό τους, ήρθαν «έρωτες- ανεμοστρόβιλοι» στη ζωή του ηθοποιού και όταν τελείωσαν «η ευτυχία μετατράπηκε σε χάος».

Ο σταρ του Μπάτμαν, που διαγνώστηκε με καρκίνο στο λαιμό το 2014, δε βρήκε ποτέ λοιπόν την απόλυτη ευτυχία στον έρωτα, περνώντας τα τελευταία του χρόνια μόνος.

Παρά το γεγονός ότι σύναψε σχέσεις, όχι με μια αλλά με πολλές γυναίκες που οι περισσότεροι, μόνο στα όνειρα τους θα είχαν, όταν και η καριέρα του έφτασε στο απόγειό της, υπήρχε ένα αστέρι που ο Kίλμερ δεν ξεπέρασε ποτέ πραγματικά, παραδεχόμενος ότι «έκλαιγε κάθε μέρα για έξι μήνες» μετά τον χωρισμό τους.

Σερ

Η Σερ έχει επίσης κάνει σχέσεις με μερικά από τα πιο διάσημα ονόματα του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένων των Tομ Κρουζ, Γουόρεν Μπίτι και Τζιν Σίμμονς.

Αλλά τον περασμένο Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στο SiriusXM, παραδέχτηκε ότι Ο Βαλ ήταν μια από τις «λίγες περιπτώσεις» που της είχαν ραγίσει ποτέ την καρδιά.

"Ποιος θα σε άφηνε ποτέ;", ερωτήθηκε με την τραγουδίστρια να παραδέχεται πως όντως λίγοι άντρες τη χώρισαν

«Κοίτα, ήμουν τρελά ερωτευμένη με τον Val Kilmer και έφυγε», εξήγησε μεταξύ άλλων η Cher.

Ο συνεντευξιαστής έμεινε σαστισμένος:

«Γιατί να φύγει; Κάνει υπέροχο σεξ με μια από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο, ποιο ήταν το πρόβλημα με αυτόν τον τύπο;».

Ωστόσο η Σερ επεσήμανε ότι η διαφορά ηλικίας τους έπαιξε ρόλο αφού ο Val ήταν «πραγματικά νέος».

Το ζευγάρι είχε σχέση για δύο χρόνια από το 1982 έως το 1984, όταν ήταν 36 και ο Val 23.

Η διαφορά ηλικίας των 13 ετών έκανε «πολλά κεφάλια να γυρίσουν» στο Χόλιγουντ εκείνη την εποχή.

Δύο χρόνια αργότερα η καριέρα του Βαλ επρόκειτο να απογειωθεί, καθώς θα πρωταγωνιστούσε στο Top Gun.

Γνωρίστηκαν όταν αποφοίτησε από τη Σχολή Τζούλιαρντ, όντας ο νεότερος σπουδαστής που έγινε ποτέ δεκτός με υψηλή βαθμολογία, στο ιδιωτικό ωδείο παραστατικών τεχνών.

Ερωτεύτηκε την Σερ και επέλεξε να ζήσει μαζί της στο Caesars Palace στο Βέγκας, αντί να συνεχίσει τις σπουδές του στην υποκριτική.

Το ζευγάρι περνούσε πολύ καλά μαζί ωστόσο από ένα σημείο και μετά φάνηκε πως ήταν περισσότερο φίλοι παρά εραστές.

Σε μια συνέντευξη της το 2021 στο περιοδικό People, η Σερ είπε ότι είχε «ερωτευτεί παράφορα» τον αγαπημένο ηθοποιό.

«Δε μοιάζει με κανέναν άλλον που γνώρισα», είπε.

«Είναι εκνευριστικός και υστερικός. Συναρπαστικός και αστείος, και δεν κάνει αυτό που κάνουν οι άλλοι».

«Η αίσθηση του χιούμορ μας, και αυτό που αντέχαμε ο ένας από τον άλλον, ήταν νομίζω το περισσότερο που ανέχτηκα και άντεξα από κάθε άλλο άνδρα. Απλώς έφευγε και έκανε τα δικά του και έπρεπε αν ήσουν σύντροφός του απλά να είσαι προετοιμασμένη για αυτό»

«Και ήταν τόσο όμορφος. Από τρελά ερωτευμένοι και άνθρωποι που περνούσαμε καλά, αποκτήσαμε σεβασμό ο ένας στην προσωπικότητα του άλλου».

Γνωρίστηκαν στο πάρτι γενεθλίων της και παρέμειναν φίλοι για χρόνια μετά το χωρισμό τους

Μάλιστα εκείνη ήταν που τον στήριξε ψυχολογικά όταν διαγνώστηκε με καρκίνο στο λαιμό.

«Από τη στιγμή που η Σερ μπει στο μυαλό και στην καρδιά σου, δε φεύγει ποτέ. Για τους αληθινούς της φίλους, η ακλόνητη αγάπη και η πίστη της δεν πεθαίνουν ποτέ», έγραψε στα απομνημονεύματά του.

Όταν ξύπνησε σε νοσοκομείο της Σάντα Μόνικα μετά από επείγουσα τραχειοτομή για καρκίνο του λαιμού, η άλλοτε σύντροφός του Cher κανόνισε να μεταφερθεί στην Ιατρική Σχολή του David Geffen στο UCLA, όπου υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία και ακτινοβολία για δύο μήνες

Η τραγουδίστρια μάλιστα αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση στο X τον ηθοποιό, αναφερόμενη στον αστείο, τρελό και πονηρό χαρακτήρα του αλλά και στην παιδικότητα του που θα λείψει.

Παράλληλα τόνισε πως υπήρξε σπουδαίος φίλος.

«Υπήρξες ένας λαμπρός Μαρκ Τουέιν και έδειξες γενναιότητα διάρκεια της ασθένειάς σου».

Μισέλ Φάιφερ

Λίγο μετά το τέλος του έρωτά του με τη Cher, έστρεψε την προσοχή του στην Μισέλ Φάιφερ.

Η 66χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός γνώρισε τον Βαλ τη δεκαετία του 1980 ενώ στα γυρίσματα του ABC Afterschool Special, One Too Many, και γρήγορα έγιναν φίλοι.

Είπε ότι ένιωθε πάντα άνετα μιλώντας στη Μισέλ και ήταν σε θέση να της «ανοιχτεί» ακόμη και για τους γονείς του, με τους οποίους είχε μια τεταμένη σχέση.

Με τη σειρά της, η Michelle μπόρεσε να εκμυστηρευτεί στον Βάλ τις δυσκολίες του γάμου της, από τον οποίο αργότερα πήρε διαζύγιο.

«Ο μυστικός πόνος που μοιραστήκαμε δημιούργησε μια οικειότητα μεταξύ μας», έγραψε στο βιβλίο του.

Ισχυρίστηκε ότι τη λάτρευε, αλλά ομολόγησε ότι είχε πάντα «θλιβερό έρωτα» για τη μικρότερη αδερφή της, η οποία «δε φαινόταν να το ανταποδίδει, έστω και λίγο. Στην πραγματικότητα, φαινόταν να μην ήξερε καν την ύπαρξή μου».

Ενώ οι λεπτομέρειες του υποτιθέμενου ειδυλλίου τους είναι ασαφείς, πιστεύεται ότι έβγαιναν κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980.

Έλεν Μπάρκιν

Μεταξύ των εμβληματικών δεσμών του ήταν και η Αμερικανίδα ηθοποιός, Έλεν Μπάρκιν - αν και σχετικά λιγότερα έχουν δημοσιευτεί για τη σχέση τους.

Γράφοντας στο απομνημόνευμά του, I'm Your Huckleberry, θυμήθηκε τον απροσδόκητο έρωτα του μαζί της,

Ηταν έξι χρόνια μεγαλύτερή του, τη δεκαετία του 1980.

Έγραψε ότι η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός είχε «το ομορφότερο χαμόγελο και στους πέντε δήμους», και συγκεκριμένα θυμήθηκε την απαλότητα των μαλλιών της.

«Θυμάμαι την εξυπνάδα της, τα υγρά μάτια της, αλλά κυρίως το γέλιο της», είπε ο σταρ του Top Gun.

Εξιστορώντας το σύντομο ειδύλλιό τους, ξεχύθηκε: «Τα μαλλιά της. Ποιος θυμάται την απαλότητα των μαλλιών μιας γυναίκας; Αν έχεις ποτέ την ευκαιρία να αγγίξεις με συναινετικό τρόπο τα μαλλιά της Έλεν, θα αξίζει το βλέμμα που θα σου ρίξει».

Είπε ότι και οι δυο τους απολάμβαναν μήνες να χαζεύουν βιτρίνες στο Rodeo Drive την ημέρα και να κάνουν μπάρμπεκιου τη νύχτα, προσθέτοντας ότι ήταν «μία από τις μαγικές σχέσεις που άφησα όμως να φύγουν, αναμφίβολα εξαιτίας των ανεξέλεγκτων ασχολιών του και της παραμέλησής μου».

Με την Έλεν, η σχέση τους ήταν «ιδιότροπη και εκρηκτική», σκέφτηκε.

Κάρλι Σιμόν

Στην πρεμιέρα του Top Gun στη Νέα Υόρκη το 1986, ο Val συνάντησε την Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό, σε ένα πάρτι.

Στην πραγματικότητα συνοδευόταν από τη Σερ, η οποία όμως έφυγε γρήγορα.

Μια εβδομάδα αργότερα, θα την επισκεπτόταν στο σπίτι της στο Upper West side, όπου είπε ότι «μιλούσαν όλη μέρα για τα πάντα κάτω από τον ήλιο».

Οπως ανέφερε στο βιβλίο του: «Μιλήσαμε για τη ντροπαλότητα. Μιλήσαμε για τον Χάρι Νίλσον. Μιλήσαμε για τον Μπομπ Ντίλαν, τα κακά της κίτρινης δημοσιογραφίας και την εξαίσια φρασεολογία του Φρανκ Σινάτρα. Μιλήσαμε και μιλήσαμε και μιλήσαμε. Φάγαμε δείπνο».

Έγραψε ότι η τραγουδίστρια του «You're So Vain» τον είχε προσκαλέσει να περάσει τη νύχτα στο σπίτι της, όπου έμεινε στο ξενώνα και τον ξύπνησαν με ένα δίσκο ή βιολογικά αυγά και μαρμελάδες, προσθέτοντας ότι ήταν το «καλύτερο πρωινό όλων των εποχών».

«Ήθελα να είμαι με την Κάρλι κάθε μέρα της υπόλοιπης ζωής μου… Είχε απόλυτη εξουσία πάνω μου… Η σχέση μας άνθισε».

Αλλά ο Βαλ είπε ότι οι δυο τους απομακρύνθηκαν όταν η Carly συνειδητοποίησε ότι ήταν απελπιστικά ερωτευμένη μαζί της.

«Νομίζω ότι ο λόγος που σύντομα σταματήσαμε να βλέπουμε ο ένας τον άλλον ήταν η συνειδητοποίησή της ότι ήταν πολύ συντριπτικό για μένα. Η ντροπαλή της ευαισθησία σκλάβωσε την ψυχή μου. Είδε ότι ήμουν τρελά, απελπιστικά ερωτευμένος μαζί της. Δεν είμαι σίγουρος ότι είπα ποτέ αυτά τα λόγια, αλλά πρέπει να το ήξερες, Κάρλι».

Τζοαν Γουάλεϊ

Η Τζοαν ήταν παντρεμένη με τον Κίλμερ από το 1988 έως το 1996 - ήταν η μοναδική γυναίκα που παντρεύτηκε. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά - τη Mερσέντες που είναι 33 ετών και τον Τζακ που είναι 29 ετών.

Το ζευγάρι πρωτογνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας φαντασίας Willow, αλλά ο γάμος τους περνούσε κρίσεις λόγω των «συνεχών φημών» γύρω από τα ρομάντζα του στα γυρίσματα και τη φήμη του ως καρδιοκατακτητή.

Είχαν γνωριστεί αρκετά χρόνια νωρίτερα, και την παρακολουθούσε από μακριά ενώ εκείνη δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για αυτόν.

Ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν στο Νέο Μεξικό και έκαναν μήνα του μέλιτος στο νησί του Μάρλον Μπράντο στην Ταϊτή.

Υποσχέθηκαν ότι θα είναι πάντα μαζί, αλλά αυτή η υπόσχεση άρχισε να ξεθωριάζει όταν ο καθένας ήθελε να κάνει γυρίσματα σε διαφορετική πόλη την ίδια στιγμή.

Η σχέση τους είχε διαλυθεί όταν τον απέκλεισε από τον γονικό ρόλο, με αποτέλεσμα να βλέπει σπάνια τα παιδιά του.

Παρόλα αυτά, κατάφερε να παραμείνει κοντά στα παιδιά του μετά το διαζύγιό του, με τη Mercedes να λέει στο People: «Ο μπαμπάς μου μπορεί να παρακάμψει πολύ έντεχνα τους περιορισμούς της ομιλίας του, έτσι έμαθα τόσα πολλά παρακολουθώντας τον με το πώς επικοινωνούσε σωματικά» περιγράφοντας πως τα προβλήματα ομιλίας του πατέρα της, που προέκυψαν ως αποτέλεσμα του καρκίνου του λαιμού του.

Ο Kίλμερ έμαθε ότι έπαιρνε διαζύγιο όταν «παρακολουθούσε το CNN σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου», προσθέτοντας ότι το προφανώς αυτός ο τρόπος για να ενημερωθεί για κάτι τέτοιο «δεν ήταν αστείος».

Το ενδεχόμενο διαζύγιο ήταν τρομερά ακριβό, με τον Kilmer να το χαρακτηρίζει ως «το δεύτερο πιο ακριβό στο Νέο Μεξικό» και ήρθε μόνο «δύο μήνες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους».

Για τον χωρισμό τους το 1995, η Joanne ανέφερε ως αιτία τις «ασυμβίβαστες διαφορές» με πολλούς να πιστεύουν ότι την είχε δυσκολέψει το το γεγονός πως ο σύζυγός της θεωρούταν σύμβολο του σεξ.

Σίντι Κρόφορντ

Μετά το διαζύγιο με του το 1996, ο Βαλ αναμφίβολα έψαχνε έναν ώμο για να κλάψει, και αυτός ο ώμος ήταν της Cindy Crawford, η οποία έγινε ζευγάρι με τον ηθοποιό για δύο χρόνια

Μάλιστα έχει αναγνωρίσει στο 59χρονο πλέον μοντέλο ότι τον στήριξε στο διαζύγιό του.

Μιλώντας στον The Guardian το 2005, είπε: «Με ρωτάται αν ήμουν με τη Σίντι Κρόφορντ Ναι, είναι πολύ ωραία. Ένα έξυπνο κορίτσι με μεγάλη αίσθηση του χιούμορ».

«Είναι επίσης μια φανταστική μαγείρισσα», πρόσθεσε μεταξύ άλλων

Οι αναμνήσεις του με το μοντέλο ήταν όπως γίνεται αντιληπτό, άριστες. Περιγράφοντας την μετά τον χωρισμό τους σχέση, είπε:

«Νόμιζα ότι θα μπορούσα να είχα πεθάνει από την στενοχώρια, όχι επειδή ήταν δύσκολο, αλλά επειδή η απόλαυσή της ήταν απλώς υπερβολική για να την αντέξω», είπε εξηγώντας πως καταλάβαινει πως «πρέπει να δεσμευτείς με μια γυναίκα που είναι τόσο δυναμική και αφοσιωμένη στη δουλειά της όσο κάποια σαν τη Σίντι Κρόφορντ που ήταν το νούμερο ένα μοντέλο στον πλανήτη εκείνη την εποχή», όπως ανέφερε στο Good Morning America, το 2020.

Ταξίδεψαν μαζί σε όλο τον κόσμο καθώς το πιο περιζήτητο supermodel, έπρεπε να ταξιδεύει συνέχεια λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Τζέισι Γκόσετ

Στη συνέχεια, ο Val συνδέθηκε με τον παραγωγό Τζέισι Γκόσετ μεταξύ 1988 και 2000, αν και λίγα είναι γνωστά για τη σχέση τους.

Το 2018, με μια ανάρτηση στο Instagram, μοιράστηκε μια παλιά φωτογραφία της συνάντησης των δυο τους με τον Μπιλ Κλίντον.

«Αυτή ήταν η κοπέλα μου Τζέισι Γκόσετ και ο καλύτερός μου φίλος εκείνη την εποχή, ο αγαπημένος μου Ρεπουμπλικανός», έγραψε και πρόσθεσε πως «για κάποιο λόγο με καλούσαν συχνά στον Λευκό Οικό τότε» και «Όχι τόσο τώρα. Ο Λευκός Οίκος είναι ένα πολύ δροσερό μέρος».

Η Τζέισι Γκόσετ έχει πλέον εγκαταλείψει τον κόσμο του κινηματογράφου και της παραγωγής για να επικεντρωθεί στην υγεία και την ευεξία, παραδίδοντας μαθήματα γυμναστικής.

Ντάριλ Χάννα

Στα απομνημονεύματά του, ο Val παραδέχτηκε ότι υπέφερε από πολύ πόνο την εποχή που γνώρισε την Ντάριλ Χάννα αλλά παραδέχτηκε ότι ήταν « η σχέση που τον στιγμάτισε περρισσότερο από όλες», παρόλο που δεν παντρεύτηκαν ποτέ.

Γράφοντας για την ηθοποιό, αποκάλυψε ότι δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει μετά τον χωρισμό τους.

«Ήξερα ότι θα την αγαπούσα με όλη μου την καρδιά για πάντα και ότι η αγάπη αυτή δεν θα φθαρεί», έγραψε.

«Είμαι ακόμα ερωτευμένος με την Ντάριλ. Όταν τελικά χωρίσαμε, έκλαιγα κάθε μέρα για μισό χρόν ».

Το ζευγάρι έβγαινε το 2001 αφού δούλεψαν μαζί στην ταινία In God We Trust. Η Χάνα παντρεύτηκε τον Νιλ Γιανγκ το 2018.

«Νιλ Γιανγκ, πάντα σε αγαπούσα, αλλά φοβάμαι ότι σε μισώ τώρα», σχολίασε για τον γάμο τους, στα απομνημονεύματά του.

Αντζελίνα Τζολί

Στα απομνημονεύματά του, ο Kίλμερ παραδέχτηκε ότι ήταν «σκλάβος της αγάπης» και θυμήθηκε τα φλερτ με μερικές από τις πιο διάσημες γυναίκες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Αντζελίνα Τζολί.

Στο I'm Your Huckleberry, ο σταρ μίλησε για το «τραγικό» και «έντονο» φλερτ τους, το οποίο ξεκίνησε όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά στα γυρίσματα της ταινίας τους Alexander.

Εγραψε πως «ανυπομονούσε να τη φιλήσει» όταν ήταν μαζί στο πλατό.

«Αναπτύξαμε μια φιλία», έγραψε στο βιβλίο του.

«Ήμουν εκεί όταν η μαμά της Aντζι έχανε τη μάχη με τον καρκίνο. Ζούσαν στο αγαπημένο ξενοδοχείο της μαμάς της. Ή ίσως ήταν της Άντζι. Έτυχε να μείνω εκεί ο ίδιος», είπε μεταξύ άλλων

Εγιναν ζευγάρι το 2004 με τον Κίλμερ να λέει ότι τον «απελευθέρωσε» από τη «μοναξιά» του.

«Με απάλλαξε από μια παγωμένη κόλαση μοναξιάς ένας άλλος άγγελος. Ίσως η πιο συναισθηματική και σοβαρή από όλες, Αντζελίνα.

«Όταν οι άνθρωποι με ρωτούν πώς είναι η Angelina, πάντα λέω ότι είναι σαν τις άλλες γυναίκες και τους άλλους σούπερ σταρ, αλλά περισσότερο»

«Πιο πανέμορφο, πιο σοφό, πιο τραγικό, πιο μαγικό, πιο προσγειωμένο άτομο. Αξίζει τον κόπο; Αξίζει να γνωρίζετε ανθρώπους που χρειάζονται εβδομάδες προσπάθειας για να τους καταλάβετε έστω και λίγο; Ναι».

Ωστόσο, η σχέση τους ξεθώριασε και λίγο μετά η Angelina θα γνωρίσει τον Μπράντ Πιττ στα γυρίσματα του Mr & Mrs Smith, ενώ ήταν ακόμη παντρεμένος με την Τζένιφερ Άνιστον.

