Jennifer Lawrence: Γέννησε το δεύτερο παιδί της - Άγνωστο το φύλο του μωρού

Η Jennifer Lawrence πλέει σε πελάγη ευτυχίας, καθώς σύμφωνα με το «People» έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της, Κοκ Μαρόνι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ηθοποιός καλωσόρισε στον κόσμο το παιδί της υπό άκρα μυστικότητα, πριν από λίγες ημέρες. Δεν έχει γίνει γνωστό το φύλο του. Το ζευγάρι προτιμά να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και έτσι επέλεξε να απολαύσει αυτή την περίοδο ιδιωτικά.

Jennifer Lawrence Welcomes Baby No. 2 with Husband Cooke Maroney https://t.co/RLEM0IZp5Q — People (@people) April 1, 2025

Η είδηση της εγκυμοσύνης της έγινε γνωστή μέσα από τη «Vogue», σε ανάρτηση που έγινε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, τον Οκτώβριο του 2024. «Συγχαρητήρια στη Τζένιφερ Λόρενς! Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα υποδεχτεί το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της, γκαλερίστα Κουκ Μαρόνι», ανέφερε η λεζάντα της δημοσίευσης, προσθέτοντας ότι οι εκπρόσωποι της Λόρενς επιβεβαίωσαν τα χαρούμενα νέα στο περιοδικό.

Jennifer Lawrence Is Pregnant With Her Second Child https://t.co/2y1Ime2CaG — British Vogue (@BritishVogue) October 20, 2024

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Οκτώβριο του 2019 κι έχει ήδη αποκτήσει έναν γιο, τον 2χρονο σήμερα Σάι. Στο παρελθόν, η Λόρενς είχε παραδεχτεί ότι υπέφερε από αμφιβολίες πριν γεννήσει το αγοράκι της. Η σταρ του Χόλιγουντ είχε παραδεχτεί ότι δεν ήξερε τι να περιμένει από τη μητρότητα και πώς θα αντιμετώπιζε την πρόκληση.

Πηγή: skai.gr

