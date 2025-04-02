Η Μελάνια Τραμπ έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στα βραβεία «International Women of Courage» στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ -σαν μια άγρια λεοπάρδαλη- φόρεσε ένα λεοπάρ παλτό από δέρμα μοσχαριού.

Η παρουσία της σχολιάστηκε έντονα κυρίως γιατί εμφανίστηκε με το συγκεκριμένο παλτό, γνωστού οίκου μόδας αξίας 11.000 δολαρίων, σε μία εκδήλωση που οι εμφανίσεις ήταν αυστηρές και επίσημες. Το κομμάτι ήταν δημιουργία της σχεδιάστριας Milly Park, με έδρα το Παλμ Μπιτς. Το παλτό δόθηκε στο πρώην μοντέλο, μαζί με άλλα δύο ειδικά κομμάτια, τον Δεκέμβριο του 2024, είπε η Milly Park στο «WWD».

«Είναι τιμή μου και νιώθω σοκαρισμένη που η Πρώτη Κυρία φόρεσε το κομμάτι μου», ανέφερε η διάσημη σχεδιάστρια. Η Milly Park, η οποία γεννήθηκε στη Βενεζουέλα, παραδέχτηκε ότι δεν είχε ιδέα ότι η 54χρονη Μελάνια, θα φορούσε το παλτό στην τελετή απονομής των βραβείων μέχρι που είδε τις φωτογραφίες.

Στη 19η χρονιά του, το βραβείο IWOC του υπουργού Εξωτερικών έχει αναγνωρίσει 200 και πλέον γυναίκες από περισσότερες από 90 χώρες, οι οποίες έχουν επιδείξει εξαιρετικό θάρρος και ηγετική ικανότητα -συχνά με μεγάλο προσωπικό κίνδυνο. Οι διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ στο εξωτερικό προτείνουν μία υποψήφια γυναίκα θάρρους από τις αντίστοιχες χώρες υποδοχής τους και οι φιναλίστ επιλέγονται και εγκρίνονται από ανώτερους αξιωματούχους του υπουργείου.

Τα πρόσωπα που ξεχώρισαν φέτος ήταν η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Henriette Da, από τη Μπουρκίνα Φάσο, η ταγματάρχης Velena Iga, ακτιβίστρια που εργάζεται για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και τον περιορισμό της εμπορίας ανθρώπων στην Παπούα Νέα Γουινέα, η Angelique Songco, επικεφαλής της μικρής ομάδας δασοφυλάκων που προστατεύει το φυσικό πάρκο Tubbataha Reefs από την παράνομη αλιεία και τη λαθροθηρία στις Φιλιππίνες, η Georgiana Pascu, συνήγορος που εξασφάλισε τα δικαιώματα και την ασφαλή περίθαλψη χιλιάδων παιδιών και ενηλίκων με αναπηρία στη Ρουμανία, η Zabib Musa Loro Bakhit, ιδρύτρια και εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης Γυναίκες για τη Δικαιοσύνη και την Ισότητα στο Νότιο Σουδάν κ.ά.

Το παλτό παρουσιάστηκε στην πασαρέλα της Milly Park τον περασμένο μήνα. Η εταιρεία -με έδρα το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα- πραγματοποιεί περίπου το 70% της παραγωγής της στη Νέα Υόρκη.

«Σε αυτές τις εξαιρετικές γυναίκες αντανακλά η δύναμη που έχει η αγάπη να αλλάζει τον κόσμο», τόνισε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, προσθέτοντας: «Έχω αξιοποιήσει τη δύναμη της αγάπης ως πηγή δύναμης σε δύσκολες στιγμές. Η αγάπη με ενέπνευσε να μπορώ να συγχωρώ, να καλλιεργήσω την ενσυναίσθηση και να επιδείξω γενναιότητα μπροστά σε απρόβλεπτα εμπόδια».

