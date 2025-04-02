Ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Χόλυγουντ απέκτησε νέο σπίτι στη Νέα Υόρκη.

Η πολυβραβευμένη ηθοποιός Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson) και ο σύζυγός της Κόλιν Τζοστ (Colin Jost) αγόρασαν πρόσφατα ένα ρετιρέ αξίας 13 εκατομμυρίων δολαρίων, στο Carnegie Hill του Μανχάταν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Το ζευγάρι πέτυχε μία καλή συμφωνία για το διαμέρισμα των 5.500 τετραγωνικών μέτρων το οποίο το 2018 διατέθηκε προς πώληση στην τιμή των 27,5 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Architectural Digest. Εκτείνεται σε τρεις ορόφους και διαθέτει συνολικά 14 δωμάτια. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έξι υπνοδωμάτια, επτά μπάνια, έξι τζάκια και εξωτερικούς χώρους στους τελευταίους δύο ορόφους. Σύμφωνα με την αγγελία πώλησης το διαμέρισμα έχει ανακαινιστεί πρόσφατα.

Η Σκάρλετ Γιόχανσον και ο Κόλιν Τζοστ γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2006, όταν εκείνη εμφανίστηκε ως παρουσιάστρια στο «Saturday Night Live» και εκείνος ήταν σεναριογράφος της εκπομπής. Ωστόσο, η σχέση τους ξεκίνησε πολλά χρόνια αργότερα. Οι φήμες άρχισαν να κυκλοφορούν το 2017, μετά το διαζύγιο της Γιόχανσον από τον Γάλλο δημοσιογράφο Ρομάν Ντουριάκ (Romain Dauriac), με τον οποίο έχει αποκτήσει μια κόρη, τη Ρόουζ Ντόροθι. Το 2019, το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του και παντρεύτηκε τον Οκτώβριο του 2020 σε μια λιτή ιδιωτική τελετή.

Η Γιόχανσον, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο αμερικανικό περιοδικό InStyle, μίλησε ανοιχτά για την επιθυμία της να διατηρεί την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η διάσημη ηθοποιός, γνωστή για την ειλικρίνειά της, δήλωσε ότι αν και δεν θεωρεί τον εαυτό της κλειστό βιβλίο και συνηθίζει να μοιράζεται πολλά με τους κοντινούς της ανθρώπους, είναι ιδιαίτερα προστατευτική όσον αφορά την ιδιωτικότητα της οικογένειάς της.

«Η οικογένειά μου είναι πολύτιμη για μένα, όπως και η ιδιωτικότητά τους. Η ανωνυμία των παιδιών μου είναι πολύ πολύτιμη για μένα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

