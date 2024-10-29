Νταλάρας- Παπακωνσταντίνου: Ξανά μαζί στη σκηνή μετά από 33 χρόνια

Την αποκλειστική είδηση της νέας συνεργασίας του που αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στα μέσα Νοεμβρίου στο Vox μετέδωσε η Μάρτζι Λαζάρου το Σάββατο στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, "Οι Δεκατιανοί". Και έχουν περάσει 33 ολόκληρα χρόνια από την τελευταία φορά που ο Γιώργος Νταλάρας και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου συνεργάστηκαν με αυτόν τον τρόπο επί σκηνής.

17, 18 και 19 Ιανουαρίου του 1991 ο Γιώργος Νταλάρας και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου συνεργάζονται σε τρεις συναυλίες που αφήνουν εποχή. Στο ιστορικό θέατρο Αττικόν που ήταν κατάμεστο και τις τρεις βραδιές και όσοι το έζησαν ακόμα το θυμούνται.

Οι δύο μεγάλοι καλλιτέχνες είχαν εμφανιστεί για πρώτη φορά μαζί στη «Διαγώνιο» το 1976 σε ένα πολύ διαφορετικό σχήμα. Στο «Αττικόν» τραγούδησαν μαζί ανταλλάσσοντας τις επιτυχίες τους αλλά και πρότειναν ο καθένας ένα άλλο δικό του ρεπερτόριο ή κάποιες επιλογές από το παρόν ή την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Ο Νταλάρας διάλεξε να τραγουδήσει κάποια τραγούδια της «νέας σκηνής» του ελληνικού τραγουδιού, έναν μικρό κύκλο από τσιγγάνικα, παλιά καλά λαϊκά τραγούδια αλλά και ρεμπέτικα σε μια σύγχρονη εκδοχή. Η ζωντανή ηχογράφηση των εμφανίσεών τους κυκλοφόρησε σε έναν διπλό αυτός δίσκο που θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους εμπορικά ζωντανά ηχογραφημένους δίσκους στην ελληνική δισκογραφία και ο πρώτος σε πωλήσεις δίσκος συνεργασίας στην δισκογραφία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

Και τώρα ξανά μαζί σε ένα σχήμα που, όπως μετέδωσε, η Μάρτζι Λαζάρου θα είναι για δύο ημέρες την εβδομάδα, δίνοντας την ευκαιρία και σε όσους τότε ήταν παιδιά και δεν το έζησαν να το δουν από κοντά.

