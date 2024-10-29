Survivor: Ένας διαφορετικός αγώνας μπάσκετ- Απόψε στις 22.15 στον ΣΚΑΪ (trailer)

Οι νίκες στα χθεσινά αγωνίσματα επάθλων μοιράστηκαν ανάμεσα στις δύο Φυλές. Ο Νίνο βγήκε μπροστά και ανέλαβε τις ευθύνες του για την ήττα ενώ ο Απόστολος στάθηκε στην αποχώρηση της Εκατερίνας θεωρώντας πως δυνάμωσε την ομάδα του.

Δείτε το τρέιλερ:

Οι στίβοι μάχης απόψε περιμένουν Τίγρεις και Αετούς για μοναδικές αναμετρήσεις που οδηγούν σε απολαυστικά έπαθλα προμηθειών και φαγητού! Ένας διαφορετικός αγώνας μπάσκετ σε στίβο λάσπης δυσκολεύει τους Survivors. Πάνω στον ενθουσιασμό και στην πίεση του αγώνα προκύπτουν νέες εντάσεις με πρωταγωνιστές τον Γιάννη Κέλι και τον Γιάννη Ρηγάκη…

Ποιοι θα κυριαρχήσουν απόψε στους στίβους μάχης κάνοντας δικά τους τα πολύτιμα έπαθλα;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.