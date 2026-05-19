Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Τα κοσμήματα άνω των 300 καρατίων που συζητήθηκαν στις Κάννες

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ συνεχίζει να κλέβει τις εντυπώσεις στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Η 32χρονη σύντροφος και αρραβωνιαστικιά του Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Fjord», επιλέγοντας ένα look που βασίστηκε στη διακριτική πολυτέλεια, αλλά και σε κοσμήματα που μόνο διακριτικά δεν θα μπορούσε να τα πει κανείς.

Σύμφωνα με τον οίκο Chopard, η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ φόρεσε κοσμήματα με σμαράγδια και διαμάντια που ξεπερνούσαν συνολικά τα 300 καράτια. Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι ήταν το περιδέραιο από λευκό χρυσό 18 καρατίων, με σμαράγδια και διαμάντια, ανάμεσά τους και μια μεγάλη κεντρική πέτρα που τράβηξε αμέσως τα βλέμματα. Στον καρπό της φόρεσε επίσης ρολόι από λευκό χρυσό 18 καρατίων, διακοσμημένο με διαμάντια, από τη συλλογή Red Carpet 2026 του οίκου.

Η λάμψη των κοσμημάτων συνδυάστηκε με μια μοβ-λιλά στράπλες τουαλέτα, σε μια επιλογή που κινήθηκε μακριά από την υπερβολή των αποκαλυπτικών looks και πιο κοντά στην κλασική κομψότητα που απαιτεί το κόκκινο χαλί των Καννών. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, χωρίς να δείχνει φορτωμένο, με την Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ να αποδεικνύει πως δεν χρειάζεται πάντα ένα εκκεντρικό φόρεμα για να κερδίσεις τις κάμερες.

Από το σύνολο, βέβαια, δεν θα μπορούσε να λείπει και το τεράστιο μονόπετρο των αρραβώνων της με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Αύγουστο του 2025, ενώ ειδικοί είχαν εκτιμήσει τότε πως η αξία του δαχτυλιδιού μπορεί να φτάνει έως και τα 5 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

