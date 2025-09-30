Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ «έκλεψαν» -και πάλι- τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του ηθοποιού για την ταινία «Jay Kelly». Το ζευγάρι, που είναι παντρεμένο εδώ και 11 χρόνια και έχει δύο οκτάχρονα δίδυμα, αγκάλιασε τρυφερά ο ένας τον άλλον καθώς πόζαραν στους φωτογράφους.

Αν και ο 64χρονος ηθοποιός ήταν ιδιαίτερα κομψός με το μπλε κοστούμι του, η 64χρονη γοητευτική σύζυγός του τον επισκίασε. Η Αμάλ εμφανίστηκε με ένα μίνι φόρεμα, με βελούδινο τοπ και φλοράλ φούστα, που ανέδειξε τα γυμνασμένα πόδια της.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, με μια εντυπωσιακή φιλμογραφία και βραβεία, ανάμεσά τους και ένα Όσκαρ. Η σύζυγός του, όμως, έχει επίσης εντυπωσιακά διαπιστευτήρια: ως διακεκριμένη δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει εργαστεί σε υψηλού προφίλ υποθέσεις και έχει διδάξει σε πανεπιστήμια όπως το Columbia, το SOAS στο Λονδίνο και στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Πέρα από τις επαγγελματικές τους επιτυχίες, το ζευγάρι φαίνεται να έχει πετύχει και στον πιο δύσκολο «ρόλο» που έχει ο καθένας, αυτόν του/της συζύγου. Είτε πρόκειται για κόκκινα χαλιά είτε για φιλανθρωπικά δείπνα, το ζευγάρι εμφανίζεται μαζί στις περισσότερες δημόσιες παρουσίες του. Στηρίζουν ο ένας τον άλλο σε κάθε επαγγελματικό ή κοινωνικό εγχείρημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.