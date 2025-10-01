Ο Έρικ Ντέιν (Eric Dane), ο οποίος δίνει σκληρή μάχη με την ALS (πλάγια μυατροφική σκλήρυνση), απαθανατίστηκε από τους φωτογράφους να μην μπορεί να περπατήσει, με τον ηθοποιό πλέον να χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο για τις μετακινήσεις του. Ο αγώνας του Έρικ Ντέιν με την ανίατη ασθένεια έχει συγκλονίσει τους θαυμαστές του και όχι μόνο.

Ο 52χρονος ηθοποιός, ο οποίος αποκάλυψε για πρώτη φορά τον Απρίλιο ότι είχε διαγνωστεί με την ανίατη νευρολογική πάθηση, φαινόταν αδύναμος καθώς τον έβγαζε από το αεροδρόμιο ένας βοηθός του.

Πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές νόσους, η οποία έχει εκφυλιστικό χαρακτήρα και μέχρι σήμερα δεν έχει ανακαλυφθεί ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Οι άνθρωποι που έχουν ALS βιώνουν έναν προοδευτικό εκφυλισμό των κινητικών νευρώνων στον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό. Αυτό οδηγεί τελικά στον θάνατό τους. Όταν οι κινητικοί νευρώνες παύουν να λειτουργούν ο εγκέφαλος χάνει την ικανότητά του να προκαλεί και να ελέγχει την κίνηση των μυών. Η ασθένεια προσβάλλει, συνήθως, τα χέρια και τα πόδια πρώτα και στη συνέχεια εξαπλώνεται σε άλλα μέρη του σώματος.

Η επιδείνωση της κατάστασης του Έρικ Ντέιν, πατέρα δύο παιδιών, έρχεται μόλις τρεις μήνες μετά την αποκάλυψη του πρωταγωνιστή της σειράς «Grey's Anatomy» ότι «ανησυχούσε για τα πόδια του». Ο ηθοποιός μίλησε με βραχνή φωνή και φάνηκε να έχει δυσκολία και στην ομιλία όταν ένας φωτογράφος τον ρώτησε: «Τι θα έλεγες στους θαυμαστές σου που ελπίζουν ότι όλα θα πάνε καλά;». Και ο ηθοποιός απάντησε: «Κρατήστε την πίστη σας».

Eric Dane, 52, is now in a wheelchair and struggles to speak... as insiders give heartbreaking update on his decline https://t.co/9WLfqcYqhs — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 30, 2025

Άνθρωπος από το περιβάλλον του ηθοποιού ανέφερε στην «Daily Mail»: «Αυτή η διάγνωση ήταν καταστροφική και, παρόλο που ο Έρικ στηρίχθηκε στην εβραϊκή του πίστη για να την ξεπεράσει, ήταν η οικογένεια και οι φίλοι του που τον στήριξαν πραγματικά και τον έκαναν να νιώσει αγαπητός.

Επειδή όλη αυτή η κατάσταση συνεχίζει να χειροτερεύει και είναι πολύ θλιβερή, ο Έρικ προσπαθεί να δείχνει όσο το δυνατόν πιο γενναίος, γιατί θέλει να απολαύσει ό,τι έχει τώρα, καθώς γνωρίζει από καρδιάς ότι το αύριο δεν είναι σίγουρο. Θέλει να ζήσει τη ζωή του και δεν θέλει οι άνθρωποι να τον θρηνούν ή να τον λυπούνται, ενώ περνάει αυτή την τρομερή ασθένεια. Θέλει -απλώς- οι άνθρωποι στη ζωή του να είναι παρόντες και όσο πιο ευτυχισμένοι μπορούν. Θέλει να περιβάλλεται πάντα από θετικότητα», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Ο Έρικ Ντέιν έχει μιλήσει για τις «καταστροφικές» επιπτώσεις που έχει η ξαφνική εμφάνιση της ALS στο σώμα του, αποκαλύπτοντας τον Ιούνιο ότι είχε μόνο «ένα λειτουργικό χέρι». «Η αριστερή μου πλευρά λειτουργεί, η δεξιά μου πλευρά έχει σταματήσει εντελώς να λειτουργεί. Χάνεται. Νιώθω ότι ίσως σε μερικούς, λίγους ακόμα μήνες, δεν θα έχω ούτε το αριστερό μου χέρι. Είναι απογοητευτικό».

