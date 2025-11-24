Τζορτζ Κλούνεϊ: Δεν τον γνώριζε ο Πολ Νιούμαν, αλλά του έδωσε μια σημαντική συμβουλή

Πριν γίνει διάσημος σταρ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ έμαθε μερικά πράγματα για το πώς να διαχειρίζεται τη φήμη από τον μεγάλο σταρ του Χόλιγουντ, Πολ Νιούμαν.

Ο 64χρονος Κλούνεϊ υποδυόταν τον γοητευτικό Δρ. Νταγκ Ρος στην τηλεοπτική σειρά «ER» όταν συνάντησε τον αείμνηστο Νιούμαν, ο οποίος γυρνούσε την ταινία «Message in a Bottle» το 1999. Το αστείο είναι ότι ο Νιούμαν δεν είχε ιδέα ποιος ήταν ο Κλούνεϊ.

Ο Κλούνεϊ θυμήθηκε τη συμβουλή αυτή κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τον συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Jay Kelly», Άνταμ Σάντλερ, και τον σκηνοθέτη Νόα Μπάουμπαχ, αποκαλύπτοντας πως τα σοφά λόγια του Νιούμαν έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη του μέχρι σήμερα.

«Δεν είμαι τόσο καλός στο να βγαίνω έξω όσο εσύ. Έχω την τάση να σκέφτομαι: ‘’Αν βγω έξω, θα είναι μια επιπλέον ώρα που θα πρέπει να μιλάω με ανθρώπους’’. Ο Πολ Νιούμαν μου μίλησε για αυτό», είπε στην εφημερίδα «New York Times».

«Όταν τον γνώρισα για πρώτη φορά, ήταν στη Warner Bros. και γύριζε το ‘’Message in a Bottle’’, ενώ εγώ ήμουν στο “ER”. Ο Νιούμαν καθόταν έξω και κάπνιζε ένα τσιγάρο, οπότε κάποια στιγμή του είπα: ‘’Γεια, ήθελα απλώς να σε χαιρετήσω’’. Δεν είχε ιδέα ποιος ήμουν, αλλά όλοι όσοι περνούσαν με τα γκολφ καροτσάκια έλεγαν: ‘’Γεια σου, Τζορτζ’’. Έτσι, σιγά-σιγά, κατάλαβε ότι ήμουν επιτυχημένος στον κλάδο με κάποιο τρόπο.

Τότε μου είπε: ‘’Τζορτζ, μην τους αφήνεις να σε κρατούν στο σπίτι». Εννοούσε συγκεκριμένα την τάση να απομονώνεσαι, επειδή προσπαθείς να διατηρήσεις κάποια ιδιωτικότητα. Εκείνη τη στιγμή, η τάση μου ήταν να μένω μέσα και όταν άκουσα τον Νιούμαν να το λέει αυτό, κατάλαβα αμέσως ότι είχε δίκιο», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

