Machine Gun Kelly: Ο πρώην της Μέγκαν Φοξ… μετατρέπεται σε «αγρίμι υψηλών στροφών» στο κρεβάτι

Ο MGK (Machine Gun Kelly) συνέκρινε τον εαυτό του με ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο στην κρεβατοκάμαρα, λίγους μήνες μετά τη γέννηση της κόρης του με τη Μέγκαν Φοξ.

«Για να ξέρετε, δεν απέχω πολύ από έναν οδηγό της F1 όταν είμαι στην κρεβατοκάμαρα, γιατί είμαι πολύ γρήγορος και μου παίρνει πολύ χρόνο να φτάσω στον τερματισμό», είπε ο hitmaker στο κοινό του Grand Prix της F1, στο Λας Βέγκας, σύμφωνα με την «Daily Mail».

Η συγκεκριμένη αποκάλυψη έρχεται εν μέσω φημών ότι ο MGK και η ηθοποιός του «Transformers» τα έχουν βρει μεταξύ τους. Το ζευγάρι χώρισε στα τέλη του 2024 εν μέσω εικασιών ότι η Φοξ ανακάλυψε κάτι ενοχλητικό στο τηλέφωνο του ροκ σταρ. Εκείνη την εποχή ήταν έγκυος στο πρώτο τους παιδί.

Σύμφωνα με το TMZ, χώρισαν το Σαββατοκύριακο της Ημέρας των Ευχαριστιών του 2024, ενώ επισκέπτονταν το Βέιλ του Κολοράντο. Η Φοξ γέννησε την κόρη τους τον Μάρτιο, ενώ ο MGK αποκάλυψε το όνομα του μωρού στο Instagram τον Ιούνιο, Saga Blade Fox-Baker.

Η σχέση των δύο γονιών φαίνεται να είναι φιλική. Η Φοξ και ο MGK εθεάθησαν να ταξιδεύουν στην Κόστα Ρίκα με την κόρη τους τον Ιούλιο, σε κάτι που έμοιαζε με οικογενειακές διακοπές.

Πηγή: skai.gr

