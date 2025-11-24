Ο Κέβιν Σπέισι επέμεινε ότι δεν είναι άστεγος, μετά από πρόσφατες δηλώσεις του σχετικά με το ότι «ζει σε Airbnbs και ξενοδοχεία», οι οποίες προκάλεσαν εικασίες.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε την Κυριακή στο Instagram, ο 66χρονος ηθοποιός είπε ότι αισθάνθηκε την ανάγκη να διευκρινίσει τα σχόλιά του, αφού χιλιάδες άνθρωποι «επικοινώνησαν μαζί του τις τελευταίες ημέρες προσφέροντάς του ένα μέρος για να μείνει ή απλά ρωτώντας τον αν είναι καλά».

«Και σε όλους σας, είμαι πραγματικά συγκινημένος από τη γενναιοδωρία σας, τελεία», συνέχισε. «Αλλά θεωρώ ότι θα ήταν ανειλικρινές να σας αφήσω να πιστέψετε ότι είμαι όντως άστεγος με την κοινή έννοια του όρου. Είπα ότι βασικά ζούσα σε ξενοδοχεία και Airbnbs και πήγαινα όπου υπήρχε δουλειά, όπως έκανα όταν ξεκίνησα σε αυτόν τον κλάδο».

Ο Κέβιν Σπέισι, επίσης, ανέφερε ότι δούλεψε, σχεδόν, ασταμάτητα όλο τον χρόνο και γι’ αυτό έχει πολλά για να είναι είμαι ευγνώμων. «Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, όπως όλοι γνωρίζουμε, που ζουν πραγματικά στους δρόμους ή στα αυτοκίνητά τους ή βρίσκονται σε τρομερή οικονομική κατάσταση, και η καρδιά μου είναι μαζί τους».

Οι εικασίες ξεκίνησαν μετά τη δήλωση του διάσημου ηθοποιού στην εφημερίδα «The Telegraph» ότι έχασε το σπίτι του και τώρα ζει σε Airbnbs και ξενοδοχεία. Στην εφημερίδα δήλωσε: «Τα έξοδα τα τελευταία επτά χρόνια ήταν αστρονομικά. Είχα πολύ λίγα έσοδα και όλα τα έξοδα. Το ξεπερνάς. Με περίεργο τρόπο, νιώθω ότι επέστρεψα στο σημείο από όπου ξεκίνησα, δηλαδή πήγα εκεί όπου υπήρχε δουλειά. Όλα είναι σε αποθήκη και ελπίζω ότι κάποια στιγμή, αν τα πράγματα συνεχίσουν να βελτιώνονται, θα μπορέσω να αποφασίσω πού θέλω να εγκατασταθώ ξανά. Ζω σε ξενοδοχεία, σε Airbnbs, πηγαίνω όπου υπάρχει δουλειά. Δεν έχω κυριολεκτικά σπίτι, αυτό προσπαθώ να εξηγήσω».

Όταν ρωτήθηκε για την οικονομική του κατάσταση, απάντησε: «Δεν είναι καλή», αλλά πρόσθεσε ότι όσον αφορά στην πτώχευση, «ποτέ δεν έφτασε σε αυτό το σημείο». Μόλις πριν από δύο χρόνια, ο ηθοποιός αθωώθηκε από τις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση εναντίον τεσσάρων ανδρών κατά τη διάρκεια μιας δίκης στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023. Έκτοτε, αγωνίζεται να βρει δουλειά και έχει μιλήσει με πάθος για την «ακύρωσή» του στο Χόλιγουντ. Την εποχή των κατηγοριών ζούσε στο Μπάλτιμορ του Μέριλαντ, όπου είχε εγκατασταθεί για 12 χρόνια. Από το 2017, περισσότεροι από 30 άνδρες κατηγόρησαν τον δύο φορές βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό για σεξουαλική επίθεση ή ανάρμοστη συμπεριφορά, γεγονός που οδήγησε το Netflix να τον απολύσει από τον ρόλο του στη σειρά «House of Cards». Ο ίδιος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

