Τζίτζι Χαντίντ: Περπάτησε στην πασαρέλα της Victoria's Secret, αλλά όλοι ασχολούνται με τα κιλά της

Η Τζίτζι Χαντίντ (Gigi Hadid) φαινόταν πιο αδύνατη από ποτέ στο σόου της Victoria's Secret, στη Νέα Υόρκη, μετά τη γέννηση του μωρού της με τον Zayn Malik, το 2020. Η μεγαλύτερη αδελφή της Μπέλα Χαντίντ (Bella Hadid) -η οποία ήταν επίσης στην επίδειξη- εντυπωσίασε και με τις δύο εμφανίσεις της, αλλά οι θαυμαστές της σχολιάζουν στα social media ότι το διάσημο μοντέλο έχει χάσει πολλά κιλά.

Η σύντροφος του Μπράντλεϊ Κούπερ φαινόταν πολύ σίγουρη για τον εαυτό της, καθώς χαμογελούσε και έστελνε φιλιά στο κοινό, επιδεικνύοντας τη «μαυρισμένη» επιδερμίδα της. Ωστόσο, το μοντέλο δήλωσε ότι είχε δυσκολίες με την επίδειξη πριν από 10 χρόνια. Η κόρη της Γιολάντα Χαντίντ ανέφερε ότι ένιωθε «ανασφαλής» κατά το ντεμπούτο της στην επίδειξη το 2015. Έκλαψε καθώς μιλούσε για την έντονη πίεση που συνοδεύει την εμφάνιση στην πασαρέλα της Victoria's Secret.

Ωστόσο, η ίδια είπε ότι αυτές οι εμπειρίες, σε συνδυασμό με τη σκληρή δουλειά και την αυτοπεποίθηση, την έχουν βοηθήσει να «ωριμάσει». Τον περασμένο Μάιο, η γνωστή εταιρεία εσωρούχων είχε ανακοινώσει την επιστροφή της στο σόου.

Αν και η απώλεια βάρους του μοντέλου είναι εμφανής, η ίδια, ωστόσο, ζει έναν μεγάλο έρωτα με τον Μπράντλεϊ Κούπερ. Η σχέση των δύο καλλιτεχνών άρχισε να σχολιάζεται δημοσίως από το φθινόπωρο του 2023, όταν εμφανίστηκαν μαζί σε δείπνο στη Νέα Υόρκη.

Παρότι το ειδύλλιο παρέμενε επί μήνες κρυφό, τον Μάιο του 2025 η Τζίτζι Χαντίντ δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram από τα γενέθλιά της, όπου φιλούσε τον ηθοποιό μπροστά από μια τούρτα, επισημοποιώντας έτσι με διακριτικό, αλλά σαφή τρόπο τη σχέση τους. Σε συνεντεύξεις, έχει αναφερθεί στον τρόπο που ο Κούπερ την ενθαρρύνει να εξερευνά καλλιτεχνικά μονοπάτια και να πιστεύει στις δικές της δυνάμεις.

