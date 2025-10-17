Έρικ Ντέιν: Νέες φωτογραφίες και video του ηθοποιού να είναι καθηλωμένος σε αμαξίδιο

Ο γοητευτικός ηθοποιός της σειράς «Grey’s Anatomy», Έρικ Ντέιν (Eric Dane), απαθανατίστηκε ξανά από τους φωτογράφους να είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, στο αεροδρόμιο Pearson, στο Τορόντο. Ο ηθοποιός έδειχνε ιδιαίτερα «εύθραυστος» και αδυνατισμένος, αφού η μάχη που δίνει με την ALS (πλάγια μυατροφική σκλήρυνση) είναι άνιση.

Ο 52χρονος ηθοποιός, ο οποίος αποκάλυψε για πρώτη φορά τον Απρίλιο ότι είχε διαγνωστεί με την ανίατη νευρολογική πάθηση, φαινόταν αδύναμος καθώς τον έβγαζε από το αεροδρόμιο ο φροντιστής του. Ντυμένος απλά, με καρό πουκάμισο, φόρμα και καπέλο του μπέιζμπολ, ο ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά ότι η υγεία του έχει επιδεινωθεί.

Οι άνθρωποι που έχουν ALS βιώνουν έναν προοδευτικό εκφυλισμό των κινητικών νευρώνων στον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό. Αυτό οδηγεί τελικά στον θάνατό τους. Όταν οι κινητικοί νευρώνες παύουν να λειτουργούν, ο εγκέφαλος χάνει την ικανότητά του να προκαλεί και να ελέγχει την κίνηση των μυών. Η ασθένεια προσβάλλει, συνήθως, τα χέρια και τα πόδια πρώτα και στη συνέχεια εξαπλώνεται σε άλλα μέρη του σώματος.

Λίγες εβδομάδες πριν, ο Έρικ Ντέιν είχε φωτογραφηθεί ξανά σε αμαξίδιο στο αεροδρόμιο της Ουάσιγκτον. Μάλιστα, τότε ένας φωτογράφος είχε ρωτήσει τον ηθοποιό τι μήνυμα θέλει να στείλει στους θαυμαστές του, με τον ίδιο να απαντά με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Κρατήστε την πίστη σας».

Σύμφωνα με πηγές κοντά στον ηθοποιό, ο αγαπημένος σταρ παλεύει με τη δική του θνησιμότητα. «Κανείς δεν θέλει να σκέφτεται ή να αντιμετωπίζει τη δική του θνησιμότητα, αλλά αυτό ακριβώς περνάει ο Έρικ τώρα», ανέφερε άνθρωπος που μίλησε στην «Daily Mail», η οποία δημοσιεύει και τις σχετικές φωτογραφίες.

Eric Dane's ALS decline laid bare as he appears visibly frail while struggling into wheelchair with aide's help https://t.co/LtpOnmqaB3 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 16, 2025

Και πρόσθεσε: «Γνωρίζει τη μοίρα του και θέλει να απολαύσει τη ζωή, να γίνει φάρος ελπίδας και να βοηθήσει άλλους που δίνουν τον ίδιο αγώνα με αυτόν. Θέλει επίσης να απολαύσει την παρέα της οικογένειας και των φίλων του και να αξιοποιήσει πραγματικά αυτό το χρόνο για να ζήσει».

Η επιδείνωση της κατάστασης του Έρικ Ντέιν, ο οποίος έχει δύο παιδιά, έρχεται μόλις τρεις μήνες μετά την αποκάλυψή του ότι «ανησυχούσε για τα πόδια του». Ο ηθοποιός έχει δυσκολία και στην ομιλία του. Τον Ιούνιο, επίσης, είχε αποκαλύψει ότι είχε μόνο «ένα λειτουργικό χέρι». «Η αριστερή μου πλευρά λειτουργεί, η δεξιά μου πλευρά έχει σταματήσει εντελώς να λειτουργεί. Χάνεται. Νιώθω ότι ίσως σε μερικούς, λίγους ακόμα μήνες, δεν θα έχω ούτε το αριστερό μου χέρι. Είναι απογοητευτικό».

Πηγή: skai.gr

