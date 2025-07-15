Ξανά ερωτευμένη είναι η διάσημη σταρ του Χόλιγουντ, Τζέσικα Άλμπα, η οποία τον περασμένο Ιανουάριο ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον επί 17χρόνια σύζυγό της, Κας Γουόρεν. Συγκεκριμένα, η 44χρονη ηθοποιός, που είναι και μητέρα τριών παιδιών, βρήκε ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο του κατά 11 χρόνια νεότερού της, Ντάνι Ραμίρεζ. Μάλιστα, η Άλμπα εθεάθη μαζί με τον 33χρονο αγαπημένο της να επιστέφουν αεροπορικώς στο Λος Άντζελες, ύστερα από κάποια μυστική ερωτική απόδραση.

Οι φήμες λένε ότι οι δυο τους είναι μαζί εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες, αλλά έως τώρα διατηρούσαν κρυφή τη σχέση τους. Λίγο μετά τον χωρισμό της από τον πρώην σύζυγό της, η Τζέσικα Άλμπα εθεάθη να «φιλάει» και να κάνει παρέα με έναν μυστηριώδη άντρα που εικάζεται ότι ήταν ο Ντάνι Ραμίρεζ. Ωστόσο, το περιβάλλον της ηθοποιού δεν επιβεβαιώνει το ειδύλλιο, τουλάχιστον όχι ως κάτι σοβαρό στη ζωή της. Σημειώνεται ότι η Τζέσικα Άλμπα από τον γάμο της με τον Κας Γουόρεν έχει αποκτήσει δύο κόρες, καθώς και έναν γιο, τον Χέις, που είναι 7 ετών.

Ο Ντάνι Ραμίρεζ, ο οποίος γεννήθηκε στο Σικάγο του Ιλινόις, είναι περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel ως Χοακίν Τόρες / Falcon στη σειρά της Disney+ «The Falcon and the Winter Soldier» και στην ταινία «Captain America: Brave New World». Ο γοητευτικός ηθοποιός πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία «Top Gun: Maverick» και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη μέση των γυρισμάτων της ταινίας «Avengers: Doomsday», η οποία πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 18 Δεκεμβρίου 2026.

Jessica Alba, ‘Top Gun: Maverick’ actor spend time in Cancun as she embraces single life: report https://t.co/V6zUlr33Vg — Fox News (@FoxNews) July 15, 2025

Πηγή: skai.gr

