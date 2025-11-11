Μια δημοφιλής σταρ της K-pop τρόμαξε τους θαυμαστές της όταν κατέρρευσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας της, αφού πρόσφατα αποκάλυψε ότι έχασε 10 κιλά σε ένα μήνα.

Η 33χρονη Hyuna ερμήνευε το τραγούδι της «Bubble Pop» στο μουσικό φεστιβάλ Waterbomb 2025, όταν ξαφνικά λιποθύμησε στη σκηνή ενώ χόρευε. Το βίντεο της κατάρρευσής της δείχνει τις χορεύτριες να σπεύδουν να τη στηρίξουν καθώς έχασε τις αισθήσεις της, πριν ένας φρουρός ασφαλείας τη σηκώσει και τη μεταφέρει εκτός σκηνής.

Οι θαυμαστές της εξέφρασαν την ανησυχία τους για την υγεία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το περιστατικό, αφού είχε αποκαλύψει ότι είχε χάσει 10 κιλά σε μόλις ένα μήνα, μετά από φήμες για αύξηση βάρους και πιθανή εγκυμοσύνη, σύμφωνα με την« Korea Times».

Η ποπ σταρ μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Instagram, όπου έδειξε τη ζυγαριά της να δείχνει 49 κιλά και παραδέχτηκε την πρόκληση του να «αλλάξει το πρώτο ψηφίο» του βάρους της.

Η Hyuna είχε διαγνωστεί με αγγειοαγγειακή συγκοπή το 2020 - μια πάθηση που προκαλεί ξαφνική πτώση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού, η οποία μπορεί να προκληθεί από άγχος, κόπωση ή ακραία δίαιτα.

Ιατρικοί εμπειρογνώμονες υποδεικνύουν ότι μια τέτοια ραγδαία απώλεια βάρους μπορεί να οδηγήσει σε διατροφικές ανισορροπίες, οι οποίες ενδέχεται να συνέβαλαν στη λιποθυμία της.

Αφού ανέκτησε τις αισθήσεις της και χρειάστηκε μερικές ώρες για να αναρρώσει από τη δημόσια κατάρρευσή της, δημοσίευσε ένα post στο Instagram για να ζητήσει συγγνώμη από τους θαυμαστές της. Υποσχέθηκε επίσης να «αναπτύξει περισσότερη αντοχή και να εργαστεί σκληρά και με συνέπεια».

(Δείτε τις φωτογραφίες πατώντας πάνω στο ένθετο του Instagram)

«Λυπάμαι πραγματικά, πραγματικά... Αν και πέρασε πολύ λίγος χρόνος από την τελευταία μου εμφάνιση, ήθελα να σας δείξω μια υπέροχη συναυλία, αλλά δεν νιώθω ότι κατάφερα να είμαι επαγγελματίας και, για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι τίποτα.

Θα ήταν υπέροχο αν όλα πήγαιναν όπως ήθελα, αλλά θα προσπαθήσω σκληρά... Θέλω να σας ευχαριστήσω που με λατρεύετε, με αγαπάτε και με εκτιμάτε από τότε που ήμουν μικρή, παρά τα μειονεκτήματά μου. Είμαι πραγματικά καλά. Μην ανησυχείτε για μένα», έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της.

Πηγή: skai.gr

