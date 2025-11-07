Η Τζένιφερ Λόρενς δεν είναι μόνο η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και μητέρα δύο παιδιών. Μπορεί επίσης να είναι η ανώνυμη χρήστρια του TikTok που σας «τρολάρει» στα σχόλια ενός βίντεο.

«Έχω ένα μυστικό», είπε η 35χρονη ηθοποιός στον συμπρωταγωνιστή της, Ρόμπερτ Πάτινσον, καθώς μιλούσαν για να διαφημίσουν τη νέα τους ταινία, «Die My Love». Στο ερώτημα «Έχεις κάποιο μυστικό φάντασμα που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν;», οι απαντήσεις των δύο ηθοποιών είναι απολαυστικές.

«Έχεις;», ρωτά ο Πάτινσον, πριν η σταρ του «Hunger Games» το επιβεβαιώσει: «Ναι, έχω», με τη Λόρενς να αποκαλύπτει: «Λοιπόν, δεν θα έλεγα θαυμαστές. Μπαίνω σε καβγάδες στο TikTok».

Μετά τα γέλια του Πάτινσον, ο οποίος τη ρώτησε αν το κάνει αυτό μέσω σχολίων, η Τζένιφερ Λόρενς παραδέχτηκε: «Μπλέκομαι σε καυγάδες στην ενότητα των σχολίων». «Και μια κοπέλα μου είπε: ‘’Πόσο χρόνων είσαι; Βρες μια ζωή!’’», πρόσθεσε γελώντας η ηθοποιός.

Συνέχισε αποκαλύπτοντας ότι όλα ξεκίνησαν με «καυγάδες» για θέματα όπως το «Real Housewives» και το «Kardashians». Στη συνέχεια, «έγινε πολύ έντονο», είπε η ηθοποιός όταν άρχισε να σχολιάζει τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Πηγή: skai.gr

