Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Halsey: Την παρενόχλησε θαυμάστρια ενώ τραγουδούσε στη σκηνή - Τι άλλο θα δούμε… (video)

Το βίντεο έγινε γρήγορα «viral» και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον κόσμο να μιλάει για «ξεκάθαρη παρενόχληση»

Hasley

Σκηνικό σεξουαλικής παρενόχλησης βίωσε την ώρα που βρισκόταν πάνω στη σκηνή η Halsey. Η τραγουδίστρια ενώ βρισκόταν μια ανάσα από το κοινό, μια θαυμάστριά της από κάτω άρχισε να την αγγίζει άσεμνα.

Αρχικά, της τραβούσε τις ζαρτιέρες και στη συνέχεια άρχισε να χαϊδεύει το πόδι της και στη συνέχεια τους γλουτούς της. Σεκιουριτάς διακρίνεται να προσπαθεί να της τραβήξει το χέρι και τελικά να την απομακρύνει.

Το βίντεο έγινε γρήγορα «viral» και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον κόσμο να μιλάει για «ξεκάθαρη παρενόχληση».

Δείτε το στιγμιότυπο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Halsey
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark