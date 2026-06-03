Τζένιφερ Λόπεζ: Το σέξι ατύχημα στο κόκκινο χαλί και το φιλί με τον συμπρωταγωνιστή της

Η Τζένιφερ Λόπεζ ξέρει καλά πώς να τραβά όλα τα βλέμματα και το απέδειξε για ακόμη μία φορά στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Office Romance». Η 56χρονη σταρ εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί στο πλευρό του συμπρωταγωνιστή της, Μπρετ Γκόλντσταϊν.

Η Λόπεζ επέλεξε ένα εντυπωσιακό στράπλες φόρεμα του οίκου Miss Sohee SS25 Couture. Το αποκαλυπτικό ντεκολτέ της, ωστόσο, παραλίγο να της προκαλέσει στιλιστικό ατύχημα, καθώς πόζαρε αγκαλιά με τον Γκόλντσταϊν, ο οποίος την κρατούσε από τη μέση. Δίπλα της, ο συμπρωταγωνιστής της εμφανίστηκε κομψός με μαύρο κοστούμι και λευκό πουκάμισο.

Οι δυο τους πρωταγωνιστούν στη ρομαντική κομεντί «Office Romance», όπου υποδύονται ένα ζευγάρι με έντονη χημεία. Η Τζένιφερ Λόπεζ παίζει την Τζάκι, διευθύνουσα σύμβουλο της Air Cruz, η οποία έχει αυστηρή πολιτική κατά των σχέσεων στον χώρο εργασίας. Όλα όμως αλλάζουν όταν στη ζωή της μπαίνει ένας γοητευτικός δικηγόρος, τον οποίο υποδύεται ο Μπρετ Γκόλντσταϊν.

Η χημεία τους στην οθόνη, αλλά και οι κοινές τους εμφανίσεις, έχουν πυροδοτήσει εδώ και καιρό φήμες ότι ανάμεσά τους υπάρχει κάτι περισσότερο από επαγγελματική σχέση. Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα, οι δύο ηθοποιοί ρωτήθηκαν ευθέως στην εκπομπή «Today» αν είναι ζευγάρι και στην πραγματική ζωή.

Η Τζένιφερ Λόπεζ φάνηκε αρχικά να αιφνιδιάζεται, όμως απάντησε πως κάθε φορά που εμφανίζεται ή δουλεύει με κάποιον, οι φήμες τη θέλουν μαζί του. Ο Μπρετ Γκόλντσταϊν αστειεύτηκε λέγοντας πως αρκεί κάποιος να σταθεί κοντά της για να ξεκινήσουν τέτοιες ιστορίες. Όταν η παρουσιάστρια επέμεινε, η Λόπεζ ξεκαθάρισε: «Δεν βγαίνουμε», με τον Γκόλντσταϊν να συμφωνεί.

Η ίδια η Τζένιφερ Λόπεζ έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Μπρετ Γκόλντσταϊν, λέγοντας πως έφερε στον ρόλο του μια ήρεμη, σίγουρη και φυσική ενέργεια. Μάλιστα, σε παλαιότερη εμφάνισή της είχε αστειευτεί πως ήταν ο καλύτερος κινηματογραφικός παρτενέρ που έχει φιλήσει. Το «Office Romance» κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 5 Ιουνίου και, αν κρίνει κανείς από τις αντιδράσεις γύρω από τη Λόπεζ και τον Γκόλντσταϊν, η ταινία έχει ήδη καταφέρει να γίνει θέμα πριν καν κυκλοφορήσει.

Let's get loud for Jennifer Lopez and Brett Goldstein at the "Office Romance" premiere in New York. 🤩 (🎥: @JPASC24) pic.twitter.com/JsYNtKYFJH — E! News (@enews) June 3, 2026

Πηγή: skai.gr

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