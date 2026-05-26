Τζένιφερ Λόπεζ: Με λευκό μπικίνι σε πάρτι στην πισίνα – Οι κοιλιακοί της «κλέβουν» την παράσταση

Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την Ημέρα Μνήμης στις ΗΠΑ, την οποία πέρασε δίπλα στην πισίνα, απολαμβάνοντας τον ήλιο και χρόνο με την οικογένειά της.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός πόζαρε με ένα μικροσκοπικό λευκό μπικίνι, αναδεικνύοντας το καλογυμνασμένο σώμα της και τους κοιλιακούς της, ενώ σε άλλες φωτογραφίες εμφανίστηκε με ένα ανάλαφρο λευκό φόρεμα. Σε ένα από τα στιγμιότυπα κρατούσε κοκτέιλ δίπλα στην πισίνα, δείχνοντας απόλυτα χαλαρή σε πολυτελή βίλα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Τζένιφερ Λόπεζ έγραψε πως πέρασε την ημέρα με τους ανθρώπους που αγαπά, ευχόμενη «Καλή Ημέρα Μνήμης» στους followers της. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ήταν και τρυφερές στιγμές με τα δίδυμα παιδιά της, με τη σταρ να δείχνει πως για εκείνη η ημέρα είχε περισσότερο οικογενειακό χαρακτήρα.

Η νέα ανάρτηση ήρθε λίγες ημέρες αφότου η Τζένιφερ Λόπεζ απέδειξε πως παραμένει στην ίδια εντυπωσιακή φόρμα εδώ και δεκαετίες. Η ίδια φόρεσε ξανά το τζιν Βερσάτσε που είχε βάλει το 2001 στο βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Ain’t It Funny», γράφοντας χαριτολογώντας πως πρόκειται για το ίδιο ακριβώς παντελόνι από τότε.

Πηγή: skai.gr

