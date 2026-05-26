Μπέλα Χαντίντ: Ποζάρει τόπλες στο Σεν Τροπέ και ανεβάζει τη θερμοκρασία

Η Μπέλα Χαντίντ συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της στο Σεν Τροπέ, ανεβάζοντας στα social media στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές και τα αποκαλυπτικά looks που επέλεξε.

Το 29χρονο μοντέλο, που λίγες ημέρες νωρίτερα είχε φωτογραφηθεί σε γιοτ με μπικίνι, μοιράστηκε αυτή τη φορά μέσα από τα Instagram Stories μια πιο τολμηρή πόζα με τους σχεδόν 60 εκατομμύρια followers της. Η Μπέλα Χαντίντ εμφανίστηκε χωρίς το πάνω μέρος του μαγιό. Σε άλλη φωτογραφία, η Μπέλα Χαντίντ δοκίμασε ένα λευκό, ιδιαίτερα αποκαλυπτικό μονόκινι του brand Indah, με βαθύ ντεκολτέ, δεσίματα στο πλάι και thong γραμμή.

Στις αναρτήσεις των τελευταίων ημερών εμφανίζεται και ο αδελφός της, Ανουάρ Χαντίντ, ο οποίος φαίνεται πως τη συνόδευσε στις διακοπές της στη Γαλλική Ριβιέρα. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Μπέλα Χαντίντ και η παρέα της κρατούν μπαγκέτες, με το μοντέλο να γράφει χαριτολογώντας πως είναι «έτοιμη να γυρίσει σπίτι».

Τα τελευταία χρόνια, πέρα από την πασαρέλα, η Μπέλα Χαντίντ έχει στραφεί και στην επιχειρηματικότητα. Είναι συνιδρύτρια του brand μη αλκοολούχων ποτών Kin Euphorics, ενώ το 2024 λάνσαρε και το Orabella, τη δική της σειρά αρωμάτων για την επιδερμίδα.

Στην προσωπική της ζωή, η Μπέλα Χαντίντ παραμένει χαμηλών τόνων μετά τον χωρισμό της από τον καουμπόι, Άνταν Μπανουέλος, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τα media με τις σχέσεις της με τον Μαρκ Κάλμαν και τον The Weeknd.

Πηγή: skai.gr

