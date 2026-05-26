Αν Χάθαγουεϊ: Για 10 χρόνια κινδύνευε η όρασή της χωρίς να το γνωρίζει

Η Αν Χάθαγουεϊ αποκάλυψε ένα πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρούσε για περίπου δέκα χρόνια, χωρίς η ίδια να έχει αντιληφθεί πόσο σοβαρά είχε επηρεάσει την καθημερινότητά της. Η 43χρονη ηθοποιός μίλησε στο podcast «Popcast» και εξήγησε πως στα 30 της είχε σοβαρό πρόβλημα όρασης στο αριστερό μάτι, εξαιτίας καταρράκτη που εμφανίστηκε σε νεαρή ηλικία.

«Ίσως είναι παραπάνω πληροφορία απ’ όση χρειάζεται, αλλά για 10 χρόνια δεν έβλεπα καλά από το ένα μάτι», είπε η Αν Χάθαγουεϊ, αποκαλύπτοντας πως η κατάσταση είχε επηρεάσει τόσο πολύ την όρασή της, ώστε ουσιαστικά είχε φτάσει στο σημείο να βλέπει ελάχιστα από το αριστερό της μάτι.

Η ηθοποιός τελικά υποβλήθηκε σε επέμβαση, όμως, όπως παραδέχτηκε, μόνο μετά το χειρουργείο κατάλαβε πόσο άσχημα είχαν γίνει τα πράγματα. «Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο είχε προχωρήσει, μέχρι που μπόρεσα ξανά να δω καθαρά», ανέφερε, προσθέτοντας πως η κατάσταση αυτή φαίνεται πως επιβάρυνε ακόμη και το νευρικό της σύστημα.

Ο καταρράκτης προκαλεί θόλωση στον φακό του ματιού, με αποτέλεσμα η όραση να μοιάζει σαν να κοιτάζει κανείς μέσα από θαμπό ή θολωμένο τζάμι. Αυτό μπορεί να δυσκολέψει απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το διάβασμα, την οδήγηση τη νύχτα ή ακόμη και την αναγνώριση των εκφράσεων στο πρόσωπο ενός ανθρώπου.

Η Αν Χάθαγουεϊ περιέγραψε τη σημερινή της όραση ως «θαύμα», λέγοντας πως πλέον εκτιμά κάθε μέρα το γεγονός ότι μπορεί να βλέπει καθαρά. «Ξυπνάω κάθε μέρα και νιώθω ότι είναι θαύμα που μπορώ να βλέπω έτσι», είπε, εξηγώντας πως σκέφτεται συχνά ότι πριν από δύο γενιές μια τέτοια επέμβαση ίσως να μην ήταν καν διαθέσιμη.

Η αποκάλυψη έρχεται λίγο καιρό αφότου η ηθοποιός απάντησε και στις φήμες περί πλαστικών επεμβάσεων, οι οποίες είχαν πάρει διαστάσεις στα social media. Αν και όπως είπε προτιμά συνήθως να μην σχολιάζει όσα γράφονται για εκείνη, ένιωσε ότι η συζήτηση είχε αρχίσει να γίνεται υπερβολικά έντονη και αποπροσανατολιστική.

Anne Hathaway’s secret decade-long medical condition left her nearly blind throughout her 30s https://t.co/Pxji1Jmb9E pic.twitter.com/WBQtzeumO0 — New York Post (@nypost) May 26, 2026

Πηγή: skai.gr

