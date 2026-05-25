Τζένιφερ Λόπεζ: Δείχνει σε βίντεο τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς της

Η Τζένιφερ Λόπεζ μπορεί να ολοκλήρωσε πρόσφατα τις εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας, όμως δεν δείχνει καμία διάθεση να κατεβάσει ρυθμούς. Η 56χρονη σταρ ανέβασε στο Instagram ένα παιχνιδιάρικο βίντεο από πρόβες σε στούντιο χορού, φορώντας crop top και χαμηλόμεσο τζιν, με τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς της να κλέβουν την παράσταση.

Στο βίντεο, μια νεαρή γυναίκα στέκεται έξω από στούντιο χορού και λέει στην κάμερα: «Δεν τη γνωρίζω προσωπικά, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρη ότι αυτή είναι η JLo». Στη συνέχεια τρέχει μέσα, όπου η Λόπεζ κάνει πρόβα με τους χορευτές της. Η τραγουδίστρια γυρίζει προς το μέρος της και απαντά με χιούμορ: «Θεέ μου, περίμενε, αυτή είμαι εγώ… τώρα!». Η ατάκα ήταν προφανής αναφορά στο φιλόδοξο project της «This Is Me… Now», που κυκλοφόρησε το 2024 και περιλάμβανε άλμπουμ, ταινία και ντοκιμαντέρ.

Η γυναίκα στο βίντεο είναι η Μίκα Αμπντάλα, πρωταγωνίστρια της σειράς «Off Campus». Οι δύο τους αγκαλιάζονται, χορεύουν και πηδούν ενθουσιασμένες, ενώ στο φόντο ακούγεται το «On the Floor», ένα από τα μεγαλύτερα hits της Λόπεζ. Η εμφάνιση της Αμπντάλα στο βίντεο δεν είναι τυχαία, αφού η σειρά της έγινε viral πριν από λίγες ημέρες χάρη σε μια σκηνή όπου ο χαρακτήρας της, η Άλι Χέις, εμφανίζεται σε αποκριάτικο πάρτι ντυμένη ως Τζένιφερ Λόπεζ, φορώντας αντίγραφο του θρυλικού πράσινου Versace φορέματος από τα Grammy του 2000.

Η τραγουδίστρια είχε μιλήσει στο παρελθόν για το άγχος που είχε εκείνη τη βραδιά μήπως υπάρξει κάποιο ατύχημα με το τόσο βαθύ ντεκολτέ. Όπως είχε θυμηθεί στη σειρά «Moments of Fashion» στο YouTube το 2019: «Η μόνη ανησυχία ήταν αν θα φαινόταν το στήθος μου στη σκηνή, επειδή ήταν τόσο βαθύ το κόψιμο. Βάλαμε κυριολεκτικά διπλής όψης ταινία και κολλήσαμε το φόρεμα πάνω μου και βγήκα». Και πρόσθεσε: «Δεν υπήρχε ποτέ κίνδυνος να συμβεί κάτι τέτοιο. Ήμουν τόσο καλά κολλημένη μέσα σε αυτό το πράγμα, που δεν θα γινόταν κανένα ατύχημα».

