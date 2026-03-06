Τζένιφερ Λόπεζ: Με κορμάκι και μπότες μέχρι το γόνατο τραγουδά «Save Me Tonight»

Η Τζένιφερ Λόπεζ επέστρεψε δυναμικά στη μουσική σκηνή με την επίσημη κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού «Save Me Tonight». Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό βίντεο, όπου η ίδια εμφανίζεται να ερμηνεύει φορώντας ένα κορμάκι και ψηλές μπότες μέχρι το γόνατο. Το κομμάτι αποτελεί την πρώτη συνεργασία της με τον Γάλλο παραγωγό, Ντέιβιντ Γκέτα, και κινείται σε έντονους ρυθμούς.

Η ανακοίνωση της κυκλοφορίας έγινε στις 6 Μαρτίου μέσα από τους προσωπικούς λογαριασμούς της τραγουδίστριας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην ανάρτησή της, η Λόπεζ έγραψε χαρακτηριστικά: «Time to dance… #0306 @davidguetta», προσκαλώντας τους θαυμαστές της να χορέψουν στους ρυθμούς του νέου της τραγουδιού.

Το «Save Me Tonight» δεν είναι άγνωστο στους θαυμαστές της. Η Λόπεζ το είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά πριν από περίπου εννέα μήνες, όταν εμφανίστηκε ως headliner στο World Pride Music Festival. Από τότε, το τραγούδι έχει ενταχθεί σταθερά στο πρόγραμμα των συναυλιών της και έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό.

Με τη συνεργασία της με τον Ντέιβιντ Γκέτα, έναν από τους πιο επιτυχημένους παραγωγούς της ηλεκτρονικής μουσικής παγκοσμίως, η Τζένιφερ Λόπεζ φαίνεται να επιστρέφει δυναμικά στη dance σκηνή. Το νέο κομμάτι συνδυάζει τη χαρακτηριστική σκηνική ενέργεια της σταρ με τον σύγχρονο ήχο του Γάλλου DJ, δημιουργώντας ένα τραγούδι που ήδη δείχνει να έχει όλα τα στοιχεία μιας μεγάλης επιτυχίας.

Η Λόπεζ, η οποία εκτός από τραγουδίστρια έχει διαγράψει σημαντική πορεία και στον κινηματογράφο -με ταινίες όπως το «Hustlers»- συνεχίζει να αποδεικνύει ότι παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της διεθνούς ποπ σκηνής.

Πηγή: skai.gr

