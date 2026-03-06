Η μαμά του Χάρι Στάιλς «ψηφίζει» Ζόι Κράβιτζ για νύφη…

Η μητέρα του Χάρι Στάιλς φαίνεται πως έδωσε διακριτικά την έγκρισή της για τη σχέση του γιου της με τη Ζόι Κράβιτζ. Η βρετανική «Vogue» δημοσίευσε ένα καρουζέλ στο Instagram με τη 37χρονη ηθοποιό του «Caught Stealing» να παρευρίσκεται σε εκδήλωση κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι. Και τα «λαγωνικά» του διαδικτύου παρατήρησαν ότι η μητέρα του πρώην μέλους των One Direction, Anne Twist, έκανε «like« στην ανάρτηση.

Η ίδια και ο Στάιλς συνδέθηκαν ερωτικά για πρώτη φορά το περασμένο καλοκαίρι. Εκείνη την περίοδο ένας λογαριασμός δημοσίευσε στο X ένα βίντεο όπου οι δυο τους περπατούν αγκαζέ στους δρόμους της Ρώμης. «Ο Χάρι και η Ζόι σήμερα στη Ρώμη», έγραφε το tweet, με ημερομηνία 24 Αυγούστου 2025.

Την επόμενη ημέρα, οι δυο τους εθεάθησαν να φιλιούνται στο Rita’s στο Λονδίνο, μετά από μια προωθητική εκδήλωση για το «Caught Stealing», σύμφωνα με το Deuxmoi. «Περνά χρόνο μαζί της όσο εκείνη βρίσκεται στην προωθητική περιοδεία της», ανέφερε τότε πηγή στο «People».

Τώρα που η ταινία της, στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης ο Όστιν Μπάτλερ και ο Bad Bunny, έχει κυκλοφορήσει, η Κράβιτζ σχεδιάζει να συνοδεύσει τον Στάιλς στη νέα παγκόσμια περιοδεία του, «Together, Together», όταν ξεκινήσει τον Μάιο.

«Και οι δύο έχουν απαιτητικά προγράμματα που δεν συμπίπτουν πάντα», ανέφερε η πηγή στο μέσο. «Όταν το επιτρέπει το πρόγραμμα, εκείνη μπορεί να τον συνοδεύει στην περιοδεία». Άλλη πηγή πρόσθεσε: «Φαίνεται πως η σχέση τους είναι σοβαρή και ότι προσπαθούν να δίνουν προτεραιότητα στον χρόνο που περνούν μαζί. Έχουν δημιουργήσει μια κοινή ζωή που φαίνεται να απολαμβάνουν πραγματικά».

Και όπως η μητέρα του Στάιλς, έτσι και ο διάσημος πατέρας της Κράβιτζ φαίνεται να εγκρίνει τη σχέση τους. Τον Σεπτέμβριο, ο Άγγλος τραγουδιστής και η ηθοποιός του «The Batman» γευμάτισαν με τον Λένι Κράβιτζ στη Νέα Υόρκη.

«Φίλοι του Λένι λένε ότι είναι πολύ προστατευτικός με τη Ζόι, αλλά φάνηκε πως χάρηκε που γνώρισε τον Χάρι», είπε πηγή. «Από όσα μπορούσαν να καταλάβουν οι παρευρισκόμενοι, θεώρησε τον Χάρι ευγενικό, προσγειωμένο και πραγματικά πρόθυμο να γνωρίσει την οικογένεια».

