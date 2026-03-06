«Χτύπησε» ξανά η Σοφία Βεργκάρα από το Παρίσι - Κορμάρα…

Η Σοφία Βεργκάρα «έκλεψε» για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις στο Παρίσι, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή βραδινή εμφάνιση κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.

Η πρωταγωνίστρια του «Modern Family» εμφανίστηκε με ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σύνολο: φόρεσε έναν μαύρο δερμάτινο κορσέ με βαθύ ντεκολτέ, τον οποίο συνδύασε με μαύρη φούστα με λεπτομέρειες δαντέλας στο τελείωμα και μαύρα πέδιλα. Η Βεργκάρα επέλεξε χρυσά κοσμήματα για να ολοκληρώσει το σύνολο -σκουλαρίκια, βραχιόλι και δαχτυλίδια- ενώ κρατούσε και μια μικρή μαύρη τσάντα.

Κατά την έξοδό της για δείπνο στο Παρίσι, φωτογραφήθηκε να συνομιλεί με έναν μυστηριώδη άνδρα. Αργότερα, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το χαλαρό δείπνο με την παρέα της.

Πρόσφατα, η Σοφία Βεργκάρα αποκάλυψε ότι φορά, σχεδόν, πάντα ψηλοτάκουνα, εκτός όταν γυμνάζεται ή χαλαρώνει στην πολυτελή έπαυλή της στο Beverly Park, αξίας περίπου 26 εκατομμυρίων δολαρίων. Μιλώντας στην εκπομπή «The Jennifer Hudson Show», δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι Λατίνα. Δεν ξέρω καν αν τα αγαπώ. Γεννήθηκα με αυτά. Νιώθω πιο άνετα με ψηλά τακούνια. Νομίζω ότι είναι λατινικό πράγμα».

Και πρόσθεσε με χιούμορ: «Γιατί να θέλεις να νιώθεις τα πόδια σου; Είναι τέλεια. Όσο περισσότερη ώρα τα φοράς, δεν τα αισθάνεσαι καν. Είναι σαν να μουδιάζουν. Και αν πιεις κι ένα ποτό; Τότε πραγματικά δεν νιώθεις τίποτα!».

