Η Χέιλι Μπίμπερ φαίνεται πως έδωσε ακόμη μία εμπορική ώθηση στη SKIMS της Κιμ Καρντάσιαν, μετά τη συμμετοχή της στη νέα καμπάνια της σειράς «Everyday Cotton».

Η 29χρονη πόζαρε για πρώτη φορά με εσώρουχα της συγκεκριμένης σειράς, προκαλώντας έντονη συζήτηση στα social media. Σύμφωνα με την «Daily Mail», αρκετά από τα νέα σουτιέν και εσώρουχα έγιναν sold out μέσα σε λίγες ημέρες, με πολλές πελάτισσες να μπαίνουν σε λίστα αναμονής.

Η ανταπόκριση ήταν τόσο γρήγορη, ώστε χρήστες στο Instagram άρχισαν να σχολιάζουν ότι τα προϊόντα εξαντλήθηκαν πριν προλάβουν να τα αγοράσουν. «Τα σουτιέν που ήθελα στο νούμερό μου έχουν ήδη εξαντληθεί», έγραψε μία θαυμάστρια, ενώ άλλη σχολίασε ότι «πουλάνε σαν ζεστά ψωμάκια».

Η εμφάνιση της Μπίμπερ προκάλεσε και πλήθος σχολίων για την εικόνα της, με αρκετούς να τη χαρακτηρίζουν μία από τις πιο ισχυρές παρουσίες στον χώρο του μόντελινγκ αυτή την περίοδο. Κάποιοι μάλιστα τη συνέκριναν με τη Μέγκαν Φοξ, η οποία έχει επίσης συνεργαστεί στο παρελθόν με τη SKIMS, ενώ άλλοι ζήτησαν να δουν σε επόμενη καμπάνια της εταιρείας την Τζίτζι ή την Μπέλα Χαντίντ.

Η SKIMS παραμένει ένα από τα πιο επιτυχημένα brands της Κιμ Καρντάσιαν. Η εταιρεία, που έχει χτίσει την ταυτότητά της γύρω από τα εσώρουχα, τα shapewear και τα basic κομμάτια καθημερινής ένδυσης, έχει εξελιχθεί σε ισχυρό παίκτη της αγοράς, με αποτίμηση που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, φτάνει τα 5 δισ. δολάρια.

Η επιλογή της Χέιλι Μπίμπερ για τη νέα καμπάνια δεν φαίνεται τυχαία. Με ισχυρή παρουσία στα social media, δικό της brand ομορφιάς και σταθερή επιρροή στη μόδα, η σύζυγος του Τζάστιν Μπίμπερ λειτουργεί πλέον όχι μόνο ως μοντέλο, αλλά και ως εμπορικός πολλαπλασιαστής για τα brands με τα οποία συνεργάζεται.

Πηγή: skai.gr

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