Ο Κάνιε Γουέστ και η σύζυγός του, Μπιάνκα Σενσόρι, κατάφεραν για ακόμη μία φορά να τραβήξουν όλα τα βλέμματα πάνω τους, αυτή τη φορά με μια φωτογράφιση που φέρεται να πραγματοποιήθηκε στο Παλάτι των Βερσαλλιών στη Γαλλία.

Ο 49χρονος ράπερ και η 31χρονη σύζυγός του εμφανίστηκαν σε στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν στα Instagram Stories του, ποζάροντας μέσα σε ένα πολυτελές σκηνικό με χρυσές λεπτομέρειες, κεριά και άρπα. Ωστόσο, το ύφος της φωτογράφισης ήρθε σε έντονη αντίθεση με την αριστοκρατική ατμόσφαιρα του χώρου.

Ο Γουέστ εμφανίστηκε με μαύρο δερμάτινο σύνολο και μάσκα, ενώ η Μπιάνκα Σενσόρι πόζαρε φορώντας σατέν κορσέ, μάσκα και, σε ορισμένα πλάνα, ένα εντυπωσιακό φόρεμα. Οι πόζες του ζευγαριού χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα προκλητικές, με τη Σενσόρι να τραβά για ακόμη μία φορά την προσοχή με την αποκαλυπτική της εμφάνιση.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το TMZ, οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στο Παλάτι των Βερσαλλιών, όπου ο «Ye» φέρεται να γιόρτασε τα 49α γενέθλιά του μαζί με τη σύζυγό του και περίπου 20 φίλους τους. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η βραδιά συνεχίστηκε στο Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle, ένα πολυτελές ξενοδοχείο μέσα στις Βερσαλλίες.

Kanye West Drops Huge Six Figures on Masquerade Birthday Bash — (Video: AI)



Kanye West reportedly went all out for his 49th birthday (June 8), spending nearly $400,000 on a lavish masquerade-themed party at the historic Château de Versailles in France with wife Bianca Censori,… pic.twitter.com/7JPJhcDIHl — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) June 28, 2026

Το κόστος της βραδιάς φέρεται να άγγιξε σχεδόν τις 400.000 δολάρια, προκαλώντας νέα σχόλια γύρω από το ζευγάρι και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να εμφανίζεται δημόσια.

Την ίδια ώρα, ο Κάνιε Γουέστ εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων λόγω των αντισημιτικών δηλώσεων και συμπεριφορών που του έχουν αποδοθεί τα τελευταία χρόνια. Οι αντιδράσεις αυτές έχουν επηρεάσει και τις συναυλίες του, με αρκετές εμφανίσεις του να ακυρώνονται ή να αναβάλλονται σε διάφορες χώρες.

Στη Φλόριντα, οι προγραμματισμένες συναυλίες του στο Raymond James Stadium προκάλεσαν πολιτική θύελλα, με τον γερουσιαστή Ρικ Σκοτ να ζητά την ακύρωσή τους. Παρά τις αντιδράσεις, η πρώτη εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου, ενώ δεύτερη συναυλία είχε προγραμματιστεί για τις 28 Ιουνίου.

Ye y Bianca Censori en Paris en el Gran Baile de Máscaras del Palacio de Versalles 📸🔥 pic.twitter.com/c9Y3XskaHB — Ye Noticias 📰 (@KanyeNoticiasES) June 28, 2026

Ο ράπερ έχει κατά καιρούς προσπαθήσει να επανέλθει στη μουσική σκηνή, όμως η επιστροφή του συνοδεύεται από εμπόδια. Συναυλίες στην Ευρώπη έχουν ακυρωθεί ή αναβληθεί, ενώ στο Λονδίνο η εμφάνισή του στο Wireless Festival δεν προχώρησε, μετά την ανάκληση της βίζας του.

Πηγή: skai.gr

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