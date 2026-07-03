Ένα σπάνιο διασωθέν αντίγραφο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ ανακαλύφθηκε στα Εθνικά Αρχεία (The National Archives) της Βρετανίας – το μοναδικό γνωστό δείγμα του είδους του εκτός των ΗΠΑ.

Το έγγραφο εντοπίστηκε από έναν εθελοντή τον Φεβρουάριο, κατά τη διάρκεια της καταλογογράφησης εγγράφων καπετάνιων του Βασιλικού Ναυτικού από τον Αμερικανικό Επαναστατικό Πόλεμο.

Πρόκειται για ένα από τα 11 αντίγραφα που τυπώθηκαν στο Έξετερ του Νιου Χάμσαϊρ τον Ιούλιο του 1776 για να διαδοθούν τα νέα της αμερικανικής ανεξαρτησίας στις αποικίες, προτού κατασχεθεί από τις βρετανικές δυνάμεις.

Ο εθελοντής Μάικλ Σκερ θυμήθηκε ότι ένιωσε ένα «φτερούγισμα» στο στομάχι του αφού άνοιξε το χαρτί και συνειδητοποίησε περί τίνος επρόκειτο.

«Φώναξα το αφεντικό μου και του είπα: "Νομίζω ότι πρέπει να έρθεις να το δεις αυτό"», δήλωσε στο BBC News. Μετά από εργασίες αποκατάστασης, το αντίγραφο θα εκτεθεί στην έκθεση των αρχείων για την πορεία προς την αμερικανική ανεξαρτησία, η οποία άνοιξε τον περασμένο μήνα.

Ο Σολ Νασέ, διευθύνων σύμβουλος των Εθνικών Αρχείων, εξήρε το εύρημα χαρακτηρίζοντάς το «μια εξαιρετική ανακάλυψη».

Και πρόσθεσε: «Είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο διασωθέν αντίγραφο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, το οποίο βρέθηκε όχι στην Αμερική, αλλά εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Το έγγραφο κατασχέθηκε από το Βασιλικό Ναυτικό την παραμονή των Χριστουγέννων του 1776, όταν το πλοίο HMS Raisonable αιχμαλώτισε ένα αμερικανικό πλοίο, το Dalton, στα ανοικτά των ακτών της Πορτογαλίας μετά από καταδίωξη επτά ωρών.

Ο Δρ. Γκράχαμ Μουρ από τα Εθνικά Αρχεία δήλωσε ότι η ανακάλυψη αφορά «μία από τις πιο σπάνιες μορφές της Διακήρυξης που γνωρίζουμε», προσθέτοντας ότι δεν προοριζόταν για διατήρηση, καθώς ο σκοπός ήταν να διανεμηθεί γρήγορα.

«Μετά την αρχική εκτύπωση στις 4 Ιουλίου, τα νέα για τη Διακήρυξη ταξιδεύουν γρήγορα στη Βόρεια Αμερική και επανεκτυπώνεται καθώς φτάνει σε κάθε επόμενη αποικία», δήλωσε στο BBC News.

«Το αντίγραφο που έχουμε στα χέρια μας είναι ένα από τα μόλις 11 που έχουν διασωθεί από τα πρώτα που τυπώθηκαν στο Νιου Χάμσαϊρ». Το αιχμαλωτισμένο πλοίο μεταφέρθηκε στη συνέχεια πίσω στη Βρετανία και τα έγγραφά του κατασχέθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της άδειας του καταδρομικού, των τυπωμένων οδηγιών από το Ηπειρωτικό Κογκρέσο και της ίδιας της Διακήρυξης.

Ο Μουρ αναφέρει ότι η Διακήρυξη βρέθηκε διπλωμένη ανάμεσα στις επιστολές του καπετάνιου Τόμας Φίτζχερμπερτ και μεταφέρθηκε στο Πλίμουθ τον Ιανουάριο του 1777, προτού μετακινηθεί στο Γουάιτχολ του Λονδίνου.

Το έγγραφο καταγράφηκε χωρίς κάποια ιδιαίτερη διάκριση από τον καπετάνιο του Βασιλικού Ναυτικού, καθώς περιγράφηκε τότε απλώς ως «ένα άλλο χαρτί», και παρέμεινε κρυμμένο στο κρατικό αρχείο για αιώνες.

Ο Μουρ δήλωσε ότι ο θησαυρός αυτός είναι το μόνο γνωστό αντίγραφο της Διακήρυξης που αποκτήθηκε μέσω στρατιωτικής δράσης. Το σπάνιο αντίγραφο έχει υποστεί εργασίες συντήρησης για τη σταθεροποίηση του χαρτιού του και την αποκατάσταση ενός μικρού σκισίματος, καθιστώντας το ασφαλές για χρήση, μελέτη και μελλοντική έκθεση.

Θα παρουσιαστεί στο κοινό στο πλαίσιο της έκθεσης «Revolution 250: America's Independence Story, 1763-1783» στα Εθνικά Αρχεία.

Τα Εθνικά Αρχεία κατέχουν ήδη τρία από τα επίσημα πρωτότυπα αντίγραφα της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας που τυπώθηκαν από τον Τζον Ντάνλαπ στη Φιλαδέλφεια στις 4 Ιουλίου 1776.

Περίπου 200 αντίγραφα είναι πιθανό να τυπώθηκαν εκείνη τη νύχτα, εκ των οποίων μόνο 26 είναι γνωστό ότι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.

Πηγή: skai.gr

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