Χάνα Μάρεϊ: Η ιστορία με την αίρεση, η νοσηλεία και η διάγνωση διπολικής διαταραχής

Η Χάνα Μάρεϊ, που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό ως Γκίλι στο «Game of Thrones», μίλησε για την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της: την εμπλοκή της με μια οργάνωση ευεξίας, την ψυχωσική κατάρρευση που ακολούθησε και τη διάγνωση διπολικής διαταραχής μετά τη νοσηλεία της. Η 36χρονη Βρετανίδα ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα «Guardian», με αφορμή το νέο της βιβλίο «The Make-Believe: A Memoir of Magic and Madness», στο οποίο καταγράφει όσα έζησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Μάρεϊ εξήγησε ότι μπήκε σε αυτόν τον «κόσμο» στην ηλικία των 20 ετών, όταν γνώρισε μια θεραπεύτρια. Η γνωριμία έγινε μέσω της προσωπικής της γυμνάστριας, την περίοδο που βρισκόταν στα γυρίσματα της ταινίας «Detroit» το 2017. Επειδή η σύσταση ήρθε από άνθρωπο του επαγγελματικού της περιβάλλοντος, η ηθοποιός δεν αμφισβήτησε τότε την αξιοπιστία της. Σύντομα άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα και σεμινάρια, πληρώνοντας μεγάλα ποσά για μια υποτιθέμενη διαδικασία «θεραπείας».

«Είναι εύκολο να πεις: “Αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ σε μένα”, αλλά αδικούμε τον εαυτό μας όταν αρχίζουμε να το λέμε αυτό, γιατί δεν ξέρεις», είπε η Χάνα Μάρεϊ. «Δεν είχα ιδέα ότι θα περνούσα οτιδήποτε από αυτά που υπάρχουν στο βιβλίο. Θα υπέθετα ότι δεν μπορούσα, ότι ήμουν ασφαλής». Η ίδια πρόσθεσε πως πίστευε ότι το μορφωτικό και οικογενειακό της υπόβαθρο θα την προστάτευε. «Σκεφτόμουν: “Είμαι έξυπνη. Κάνω καλές επιλογές”. Ε, έκανα φρικτές επιλογές».

Όταν επέστρεψε στη Βρετανία, ήρθε σε επαφή με ακόμη ένα πρόσωπο του ίδιου κύκλου και συνέχισε τα μαθήματα, τα οποία περιλάμβαναν αναφορές σε σαμανικές και καμπαλιστικές τελετουργίες, αλατόλουτρα, «μαγικούς κύκλους» κ.ά. Στη συνέχεια γνώρισε έναν άνδρα, τον οποίο περιγράφει ως κάποιον που «εξέπεμπε δύναμη» και είχε απόλυτη αυτοπεποίθηση. Από εκείνο το σημείο, όπως λέει, η πραγματικότητά της άρχισε να διαλύεται. «Ο εγκέφαλός μου ήταν ένα κοκτέιλ από αυτές τις ιστορίες, αυτή η ιδέα ότι είχα ανακαλύψει την αλήθεια, ότι είχα ένα απίστευτο πεπρωμένο», είπε. «Θα έσωζα τον κόσμο. Μπορούσα να πετάξω».

Η κατάστασή της κορυφώθηκε σε ένα σεμινάριο σε ξενοδοχείο του Λονδίνου, όπου η συμπεριφορά της έγινε όλο και πιο μανιακή. Η Μάρεϊ θυμήθηκε έναν αφόρητο πόνο στο κεφάλι, λέγοντας ότι ένιωθε σαν να «γεννούσε μέσα από το κρανίο» της. Κάποια στιγμή πήγε στην τουαλέτα και, όπως περιέγραψε, άλλα μέλη της ομάδας την περικύκλωσαν και άρχισαν να φωνάζουν: «Φύγε, κακό πνεύμα μέσα από τη Χάνα». Παρότι εκείνη τη στιγμή βίωνε κάτι τρομακτικό, παραδέχτηκε ότι ένα κομμάτι της το έβρισκε «γαμ… αστείο».

Some persuasive points raised on the pernicious consequences of wellness woo-woo and novels for kids with wizards in them.https://t.co/1fcWKS3nG8 — JR Moores (@spinal_bap) May 23, 2026

Τελικά, κάποιος από το περιβάλλον της κάλεσε βοήθεια και η ηθοποιός νοσηλεύτηκε για 28 ημέρες βάσει του βρετανικού νόμου περί ψυχικής υγείας. Εκεί έλαβε τη διάγνωση της διπολικής διαταραχής, κάτι που, όπως είπε, της έφερε ανακούφιση. «Υπάρχει τόσο μεγάλο ταμπού γύρω από την ιδέα των ανθρώπων που νοσηλεύονται υποχρεωτικά», ανέφερε. «Ήταν πραγματικά σημαντικό για μένα να πω: “Το πέρασα αυτό”. Πολλοί άνθρωποι το περνούν αυτό. Δεν σημαίνει ότι είναι κακοί ή κατεστραμμένοι για πάντα».

Η Χάνα Μάρεϊ έγινε γνωστή πολύ πριν από το «Game of Thrones», όταν υποδύθηκε την Κάσι στη νεανική σειρά «Skins», ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε σε παραγωγές όπως το «Chatroom», το «Wings» και το «God Help the Girl».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.