Παναθηναϊκός: Απόψε στην Αθήνα ο Πελίστρι - Το πρόγραμμα της ενσωμάτωσής του

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του με αμείωτους ρυθμούς, έχοντας ολοκληρώσει σημαντικές μεταγραφικές προσθήκες του, οι οποίες ωστόσο θα συνεχιστούν.

Μετά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Άπελντοορν, ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα δει ξανά την ομάδα του να αγωνίζεται στο αυριανό (11/7, 21:00) φιλικό με την Γκρασχόπερ στη Λεωφόρο, η οποία αναμένεται να είναι κατάμεστη, δείγμα της αισιοδοξίας και της δίψας που επικρατεί στον κόσμο του «τριφυλλιού».

Ακόμη ένα «κομμάτι» του ρόστερ αναμένεται να προστεθεί πολύ σύντομα στη διάθεση του Δανού τεχνικού. Ο λόγος για τον Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος ήταν στην αποστολή της Ουρουγουάης για τον Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Μαρσέλο Μπιέλσα.

Ο βραχύσωμος εξτρέμ, μετά και την άδεια που είχε λάβει από τον Παναθηναϊκό, επιστρέφει απόψε (10/7) στην Ελλάδα και αύριο θα περάσει από τις απαραίτητες μετρήσεις.

Κατόπιν αυτού θα ενσωματωθεί σταδιακά στην ομάδα και θα μπει σε ρυθμούς... Παναθηναϊκού, υπό τις οδηγίες του Τζέικομπ Νίστρουπ.

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