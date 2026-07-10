Οι «Καμπάνες» του Αργυρού μπήκαν στο Billboard και ξεπέρασαν τους Evanescence

Οι «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού... ηχούν μέχρι το Billboard, καθώς η νέα του δισκογραφική δουλειά έγινε η πρώτη ελληνόφωνη κυκλοφορία που κάνει ντεμπούτο στο Billboard Top World Albums Chart, κατακτώντας τη 12η θέση.

Η επιτυχία δεν σταματά εκεί, καθώς οι «Καμπάνες» αποτελούν και το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που εισέρχεται στο Billboard Top Album Sales Chart, κάνοντας ντεμπούτο στην 31η θέση, ενώ το εμβληματικό album «fallen» των Evanescene βρίσκεται στην 32η θέση.

Την ίδια στιγμή, το «Καμπάνες» κατέκτησαν την κορυφή του Worldwide iTunes Chart στις ΗΠΑ την ημέρα της κυκλοφορίας του, χαρίζοντας στον Κωνσταντίνο Αργυρό ακόμη μία ιστορική πρωτιά, ως τον πρώτο Έλληνα καλλιτέχνη που πετυχαίνει τη συγκεκριμένη διάκριση.

Η νέα αυτή επιτυχία ενισχύει τη διεθνή παρουσία του δημοφιλούς καλλιτέχνη, ο οποίος είναι πλέον ο Έλληνας τραγουδιστής με τις περισσότερες ψηφιακές ακροάσεις της γενιάς του.

Στο ενεργητικό του μετρά πέντε διαδοχικά πλατινένια άλμπουμ, περισσότερα από 450 εκατομμύρια streams στις ψηφιακές πλατφόρμες και πάνω από 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube.

«Αυτή η στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερη από εμένα. Είναι μια γιορτή της ελληνικής μουσικής, του πολιτισμού μας και των διαχρονικών ήχων του Αιγαίου. Το να βλέπω ένα ελληνικό album να φτάνει σε αυτό το ορόσημο με γεμίζει τεράστια υπερηφάνεια και είμαι βαθιά ευγνώμων σε όλους όσοι πίστεψαν σε αυτό το ταξίδι. Εύχομαι αυτή να είναι μόνο η αρχή και η ελληνική μουσική να συνεχίσει να ταξιδεύει και να αγγίζει ολοένα και περισσότερο κοινό σε όλο τον κόσμο», τονίζει ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

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