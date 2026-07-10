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Τα... έδωσε όλα πάλι ο Γιώργος Καραγκούνης: Φωτογραφήθηκε αγκαλιά με τη Σακίρα στο Γαλλία - Μαρόκο

Ο άλλοτε αρχηγός της Εθνικής ομάδας και του Παναθηναϊκού δημοσίευσε επίσης και φωτογραφία με τον Τζάνι Ινφαντίνο, ευχαριστώντας τον για την φιλοξενία

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Καραγκούνης Σακίρα

Μια ξεχωριστή συνάντηση είχε ο Γιώργος Καραγκούνης στη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής παρακολούθησε τον σπουδαίο προημιτελικό ανάμεσα σε Γαλλία και Μαρόκο ως προσκεκλημένος της FIFA, και δεν έχασε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί με τη Σακίρα, ανεβάζοντας το στιγμιότυπο στο Instagram.

Η Λατίνα σταρ, που βρίσκεται πίσω από το επίσημο single του φετινού Μουντιάλ (σημειώνοντας τη δεύτερη σχετική της επιτυχία μετά το 2010), παρακολούθησε και η ίδια το μεγάλο ματς από τις κερκίδες.

Καραγκούνης Σακίρα

Ο άλλοτε αρχηγός της Εθνικής ομάδας και του Παναθηναϊκού δημοσίευσε επίσης και φωτογραφία με τον πρόεδρο της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο μαζί με το τρόπαιο του Μουντιάλ, ευχαριστώντας τον για την φιλοξενία.

Καραγκούνης Ινφαντίνο

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Σακίρα Τζάνι Ινφαντίνο FIFA
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