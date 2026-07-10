Μια ξεχωριστή συνάντηση είχε ο Γιώργος Καραγκούνης στη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής παρακολούθησε τον σπουδαίο προημιτελικό ανάμεσα σε Γαλλία και Μαρόκο ως προσκεκλημένος της FIFA, και δεν έχασε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί με τη Σακίρα, ανεβάζοντας το στιγμιότυπο στο Instagram.

Η Λατίνα σταρ, που βρίσκεται πίσω από το επίσημο single του φετινού Μουντιάλ (σημειώνοντας τη δεύτερη σχετική της επιτυχία μετά το 2010), παρακολούθησε και η ίδια το μεγάλο ματς από τις κερκίδες.

Ο άλλοτε αρχηγός της Εθνικής ομάδας και του Παναθηναϊκού δημοσίευσε επίσης και φωτογραφία με τον πρόεδρο της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο μαζί με το τρόπαιο του Μουντιάλ, ευχαριστώντας τον για την φιλοξενία.

Πηγή: skai.gr

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