Τζάστιν Μπαλντόνι: «Σπάει» τη σιωπή του για την Μπλέικ Λάιβλι – «Το τραύμα είναι μεγάλο»

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι μίλησε δημόσια, μετά τον συμβιβασμό στη νομική διαμάχη που είχε ξεσπάσει με την Μπλέικ Λάιβλι και συνδέθηκε με την ταινία «It Ends With Us».

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης εμφανίστηκε σε βίντεο στο Instagram μαζί με τη σύζυγό του, Έμιλι Μπαλντόνι, εξηγώντας πως ο ίδιος και η οικογένειά του επέλεξαν να μην μιλήσουν δημόσια για μεγάλο διάστημα, παρότι, όπως είπε, είχαν «πολλά να πουν».

«Δεν ήταν η σωστή στιγμή»

Στο βίντεο, ο Μπαλντόνι ανέφερε πως εδώ και, σχεδόν, δύο χρόνια ο ίδιος και η σύζυγός του απέφευγαν να τοποθετηθούν δημόσια. «Δεν έχουμε μιλήσει δημόσια και όχι επειδή δεν είχαμε κάτι να πούμε», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως κάθε φορά που σκέφτονταν να δημοσιεύσουν ένα μήνυμα, κάτι τους κρατούσε πίσω.

Η Έμιλι Μπαλντόνι συμπλήρωσε πως τώρα ένιωσαν ότι «είναι η στιγμή» να μιλήσουν, αν και, όπως παραδέχθηκε, υπάρχουν ακόμη πολλά που θα μπορούσαν να ειπωθούν.

Η αναφορά στον πόνο και το τραύμα

Χωρίς να αναφέρει ονομαστικά την Μπλέικ Λάιβλι, ο Μπαλντόνι μίλησε για μια δύσκολη περίοδο, γεμάτη «θόρυβο», πόνο και τραύμα. «Υπήρξαν τόσα επώδυνα πράγματα που ειπώθηκαν τα τελευταία χρόνια», ανέφερε, εξηγώντας πως δεν ήθελε να προσθέσει περισσότερο θόρυβο στη δημόσια συζήτηση και προτίμησε να αφήσει τη Δικαιοσύνη να ακολουθήσει την πορεία της.

Η σύζυγός του έκανε λόγο για «αδικία» και «πόνο», τονίζοντας πως η ευγνωμοσύνη που νιώθουν για όσους τους στήριξαν δεν αναιρεί όσα δύσκολα πέρασαν.

Η δικαστική διαμάχη με την Μπλέικ Λάιβλι

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η Μπλέικ Λάιβλι κατέθεσε αγωγή κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι και άλλων προσώπων που συνδέονταν με την ταινία «It Ends With Us», κάνοντας λόγο για σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα.

Ο Μπαλντόνι αρνήθηκε τις κατηγορίες και απάντησε με ανταγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Λάιβλι, του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς, της δημοσιογράφου δημοσίων σχέσεων Λέσλι Σλόουν και της εταιρείας της, επικαλούμενος δυσφήμηση και αθέτηση σύμβασης. Η ανταγωγή αυτή αργότερα απορρίφθηκε. Λίγο πριν η υπόθεση φτάσει σε δίκη, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμβιβασμό, βάζοντας τέλος σε ένα μεγάλο μέρος της νομικής αντιπαράθεσης.

Το «It Ends With Us», βασισμένο στο best seller της Κόλιν Χούβερ, κυκλοφόρησε το 2024 και γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, ξεπερνώντας τα 350 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Παρά την εισπρακτική επιτυχία, η παραγωγή βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης δημοσιότητας λόγω της νομικής διαμάχης που ακολούθησε.

Πηγή: skai.gr

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