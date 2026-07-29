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Anti-graffiti στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης από τον δήμο Αθηναίων

«Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026, έχουν πραγματοποιηθεί 417 δράσεις anti-graffiti και στις 7 Δημοτικές Κοινότητες», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας 

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Anti-graffiti στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης έκαναν τα συνεργεία καθαριότητας του δήμου Αθηναίων.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας: «Ανταποκριθήκαμε άμεσα στο αίτημα του Υπουργείου Πολιτισμού, πραγματοποιώντας δράση anti-graffiti στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στα ειδικά συνεργεία της Καθαριότητας. Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026, έχουν πραγματοποιηθεί 417 δράσεις anti-graffiti και στις 7 Δημοτικές Κοινότητες. Συνεχίζουμε με φροντίδα και επιμονή, για μια πιο καθαρή Αθήνα».

Δείτε την ανάρτηση: 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Δήμος Αθηναίων καθαριότητα Χάρης Δούκας
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