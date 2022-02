Χαμός έχει επικρατήσει από νωρίς το πρωί της Τρίτης στα social media με τη σημερινή ημερομηνία, καθώς αποτελείται μόνο από δυάρια, κάτι που συμβαίνει μια φορά μόνο.

Στα ξένα media ονόμασαν τη σημερινή ημέρα Twosday. Πολλοί είναι εκείνοι που περιμένουν να πάει και η ώρα 22:22, μπας και δουν κάποιο σημάδι.

Η ημερομηνία αυτή είναι γνωστή και ως «καρκινική» καθώς μπορεί να διαβαστεί το ίδιο και από τις δυο πλευράς, αριστερά προς δεξιά και αντίστροφα.

Κάτι άλλο που έχει εξιτάρει τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι το γεγονός ότι η 22η Φεβρουαρίου πέφτει Τρίτη, που είναι η δεύτερη ημέρα της εβδομάδας.

Good things come in twos. At least this Tuesday it does https://t.co/3cYL4J0mYz

Άλλες ημερομηνίες με παρόμοιο μοτίβο που είχαν προκαλέσει εντύπωση, έως και θεωρίες συνωμοσίας, είναι οι 1/11/11 και 11/11/11, 2/2/22, 06/06/06 και 12/12/12. Επίσης, σε 11 χρόνια από σήμερα θα έχουμε «Threesday» (3/3/33) και σε άλλα 11 χρόνια από αυτό «Foursday» (4/4/44).

Τι σηματοδοτεί

Στην ουσία η ημερομηνία 22/2/22 δεν έχει κάποια ιστορική σημασία, ούτε κρύβει κάποιο μήνυμα.

Ωστόσο, στα μαθηματικά ο αριθμός 2 είναι ο μόνος άρτιος πρώτος αριθμός, ο πρώτος των πρώτων αριθμών. Το 2 στα λατινικά είναι δυο κάθετες γραμμές που συμβολίζουν τον άνδρα και τη γυναίκα, τη μέρα και τη νύχτα, τη ζωή και το θάνατο, τη θλίψη και τη χαρά και τον πόλεμο και την ειρήνη.

Στην αριθμολογία είναι «η ενέργεια του σχετίζεται με την ισορροπία, την ευαισθησία και τη συνεργασία». Το 2 είναι και ο πιο θηλυκός αριθμός όλων -αντιπροσωπεύει μαζί τη χάρη και τη δύναμη, είναι συνεργάσιμο και έχει στόχο πάντα να επαναφέρει την ειρήνη και την ισορροπία σε σχέση ή συνθήκη. Είναι και ο πιο ευαίσθητος, με την ισχυρότερη διαίσθηση.

It's #Twosday! The deuces are wild today on one of the grandest palindromes of the year - 2/22/22. And it won't happen again for another 400 years. https://t.co/qIdsDv1wkS