Τρισευτυχισμένη γιαγιά η βασίλισσα Ράνια κρατά αγκαλιά το πρώτο της εγγόνι

Στο μαιευτήριο οικογενειακώς βρέθηκε χθες η βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας καθώς ο μεγάλος γιος της Βασίλισσας Ράνιας και του Βασιλιά Abdullah II, πρίγκιπας Hussein –ο διάδοχος του θρόνου– έγινε μπαμπάς.

Η σύζυγός του Rajwa έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι που ονομάστηκε Iman και σύσσωμη η οικογένεια, οι γονείς και τα μικρότερα αδέρφια του έσπευσαν να γνωρίσουν το νέο μέλος.

