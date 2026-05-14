«Τρελά ερωτευμένη» η Τζένιφερ Άνιστον: Πώς θα γιορτάσει την πρώτη επέτειο με τον Τζιμ Κέρτις

Η Τζένιφερ Άνιστον φαίνεται πως διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της προσωπικής της ζωής, καθώς η σχέση της με τον Τζιμ Κέρτις κλείνει έναν χρόνο και, σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον της, η ηθοποιός είναι «τρελά ερωτευμένη».

Η σταρ του «The Morning Show» και ο σύντροφός της ετοιμάζονται να γιορτάσουν την πρώτη τους επέτειο με ένα ρομαντικό ταξίδι στο Κάμπο Σαν Λούκας του Μεξικού, έναν προορισμό που η Άνιστον αγαπά ιδιαίτερα και επισκέπτεται συχνά τα τελευταία χρόνια. Το ταξίδι αναμένεται να γίνει τον επόμενο μήνα, μόλις η ηθοποιός ολοκληρώσει τα γυρίσματα της πέμπτης σεζόν της επιτυχημένης σειράς.

Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού, οι δυο τους θέλουν να απολαύσουν λίγες ημέρες χαλάρωσης στον ήλιο και να γιορτάσουν έναν χρόνο απόλυτης ευτυχίας στο αγαπημένο μέρος της Άνιστον. Το ζευγάρι φέρεται να σχεδιάζει τη διαμονή του στο πολυτελές θέρετρο One & Only Palmilla, όπου οι βίλες κοστίζουν περίπου 12.000 δολάρια τη βραδιά.

«Είναι ξετρελαμένη μαζί του και θέλει να είναι ο άνθρωπός της για πάντα. Οπότε είναι απολύτως ταιριαστό να κάνουν ένα ρομαντικό διάλειμμα και να αφιερώσουν χρόνο ο ένας στον άλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά άνθρωπος που γνωρίζει τη σχέση τους.

Ο Τζιμ Κέρτις φαίνεται πως έχει καταφέρει κάτι που για την Τζένιφερ Άνιστον έχει μεγάλη σημασία: να ενταχθεί αβίαστα στον στενό της κύκλο. Οι φίλοι της ηθοποιού, ανάμεσά τους η Σάντρα Μπούλοκ, ο Άνταμ Σάντλερ, ο Τζέισον Μπέιτμαν και ο Σον Χέις, φέρονται να τον συμπαθούν ιδιαίτερα, κάτι που κάνει την Άνιστον να νιώθει ακόμη πιο άνετα στη σχέση της.

«Η Τζένιφερ δεν χρειάζεται να τον “πουλήσει” σε κανέναν. Όλοι τον έχουν ήδη αποδεχθεί. Στα δείπνα, στις βραδιές με ταινίες, στις πρεμιέρες, όλα είναι πιο εύκολα όταν ο Τζιμ είναι δίπλα της, γιατί είναι πολύ συμπαθής», ανέφερε η ίδια πηγή.

Ένας ακόμη λόγος που η ηθοποιός φέρεται να έχει δεθεί τόσο μαζί του είναι ότι ο Κέρτις δεν ανήκει στον χώρο του θεάματος. Σε αντίθεση με προηγούμενες σχέσεις της, όπως με τον Μπραντ Πιτ, τον Βινς Βον, τον Τζον Μάγερ και τον Τζάστιν Θερού, ο νέος της σύντροφος δεν είναι ηθοποιός, τραγουδιστής ή δημόσιο πρόσωπο που αναζητά προβολή.

Ο Τζιμ Κέρτις εργάζεται ως life coach και, σύμφωνα με όσους τους γνωρίζουν, δεν ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει τη σχέση του με την Άνιστον για δημοσιότητα ή επαγγελματικές γνωριμίες. «Δεν μιλάει συνεχώς για τη δουλειά του, δεν προσπαθεί να δικτυωθεί με τις επαφές της και δεν έχει καμία επιθυμία να γίνει ηθοποιός ή διάσημος», σύμφωνα με τον ίδιο άνθρωπο που μίλησε στην «Daily Mail».

Για την Άνιστον, αυτό φαίνεται πως είναι καθοριστικό. Με τον Κέρτις, όπως λένε άνθρωποι από το περιβάλλον της, νιώθει ότι μπορεί να χαλαρώσει πραγματικά, να αφήσει την πίεση στην άκρη και να είναι ο εαυτός της.

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις φέρονται να ξεκίνησαν τη σχέση τους στις αρχές του 2025, ενώ η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση έγινε τον Ιούλιο, όταν εντοπίστηκαν μαζί σε διακοπές με φίλους στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Τον Νοέμβριο έκαναν την πρώτη τους επίσημη κοινή εμφάνιση σε εκδήλωση του «ELLE Women in Hollywood» στο Μπέβερλι Χιλς, ενώ λίγο νωρίτερα η Άνιστον είχε δημοσιεύσει φωτογραφία τους στο Instagram, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη σχέση τους.

Πηγή: skai.gr

