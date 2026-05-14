Πέδρο Πασκάλ: «Ζήλεψε» και φίλησε στο στόμα τον Στίβεν Κόλμπερτ – Δείτε video

Ο Στίβεν Κόλμπερτ φαίνεται πως αποχαιρετά το «Late Show» με τον πιο απρόβλεπτο -και τρυφερά κωμικό- τρόπο, σκορπώντας φιλιά στους καλεσμένους του λίγο πριν πέσει οριστικά η αυλαία της εκπομπής.

Στο επεισόδιο της Τρίτης 12 Μαΐου 2026, ο παρουσιαστής υποδέχθηκε στο πλατό την Τζούλια Λούις-Ντρέιφους και τον Πέδρο Πασκάλ, μόνο που οι δύο εμφανίσεις κατέληξαν να γίνουν κάτι παραπάνω από τυπικές συνεντεύξεις. Μία ημέρα μετά το φιλί του Κόλμπερτ με τον Τζίμι Φάλον, ο παρουσιαστής φίλησε on air όχι έναν, αλλά δύο ακόμη καλεσμένους του.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Τζούλια Λούις-Ντρέιφους κάθισε δίπλα του στο θέατρο Εντ Σάλιβαν και ζήτησε από την παραγωγή να προβληθεί ένα απόσπασμα από την προηγούμενη εκπομπή. Σε αυτό, ο Κόλμπερτ απαριθμούσε τους διάσημους που έχει φιλήσει κατά καιρούς στο «Late Show», ανάμεσά τους τη Σάλι Φιλντ, την Έλεν Μίρεν, την Άλισον Τζάνι, τον Άντριου Γκάρφιλντ και τον Τζεφ Ντάνιελς.

Η ηθοποιός τον κοίταξε επίμονα και αστειεύτηκε πως «κανείς δεν βλέπει, είναι μόνο μεταξύ μας». Οι δυο τους πλησίασαν, κάνοντας μάλιστα χιούμορ για τους συζύγους τους. Ο Κόλμπερτ ανέφερε πως ο Μπραντ Χολ είναι πιο μεγαλόσωμος από εκείνον, ενώ η Λούις-Ντρέιφους απάντησε πως η Έβελιν ΜακΓκί-Κόλμπερτ είναι πιο δυνατή από την ίδια. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, αντάλλαξαν ένα φιλί στο στόμα, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Η πρωταγωνίστρια του «Veep» συνέχισε το παιχνίδι, προτείνοντας στον Κόλμπερτ να «ξαναγυρίσουν» την εκπομπή της προηγούμενης βραδιάς, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα με τον Τζίμι Φάλον. «Ας τα κόψουμε όλα αυτά και ας ξεκινήσουμε από την αρχή», είπε αστειευόμενη.

Λίγο αργότερα, τη σκυτάλη πήρε ο Πέδρο Πασκάλ. Ο ηθοποιός, που βρέθηκε στην εκπομπή με αφορμή το «The Mandalorian & Grogu», κάθισε δίπλα στον Κόλμπερτ, έδειξε τα χείλη του και σήκωσε τα φρύδια του, δίνοντας ξεκάθαρα το σύνθημα. Ο παρουσιαστής δεν άφησε την πρόκληση να πέσει κάτω και του έδωσε κι εκείνου ένα φιλί. «Ζήλεψα», είπε ο Πασκάλ, προκαλώντας γέλια στο κοινό. «Δεν υπάρχει λόγος, όποτε θέλεις», απάντησε ο Κόλμπερτ. «Αυτά τα χείλη σύντομα θα είναι ελεύθερα».

Η ατάκα του παρουσιαστή είχε φυσικά διπλή σημασία, καθώς το «Late Show with Stephen Colbert» ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την πορεία του. Το τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής θα προβληθεί στις 21 Μαΐου 2026, βάζοντας τέλος σε μια δεκαετία παρουσίας του Κόλμπερτ στη βραδινή ζώνη του CBS.

Ο Στίβεν Κόλμπερτ ανέλαβε το «Late Show» τον Σεπτέμβριο του 2015, μετά την αποχώρηση του Ντέιβιντ Λέτερμαν, και για χρόνια αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της αμερικανικής late night τηλεόρασης. Όσο πλησιάζει το φινάλε, φαίνεται πως ο παρουσιαστής επιλέγει να το ζήσει με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και αρκετή δόση… αγάπης.

Πηγή: skai.gr

